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Венгрия попросила ЕС наложить санкции на трех работников Минобороны Украины

Венгрия попросила ЕС наложить санкции на трех работников Минобороны Украины - РИА Новости, 16.07.2025

Венгрия попросила ЕС наложить санкции на трех работников Минобороны Украины

Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, причастных к убийству закарпатского венгра в ходе принудительной... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:41:00+03:00

2025-07-16T15:41:00+03:00

2025-07-16T17:04:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, причастных к убийству закарпатского венгра в ходе принудительной мобилизации, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сегодня в Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале.Министр назвал "международно признанным фактом" охоту на людей на украинских улицах, которая иногда приводит к смертельным исходам, как произошло с 45-летним закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном."К сожалению, в последние месяцы было опубликовано много подобных видео. Поражает, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует, как европейские политические лидеры закрывают глаза на эту неприемлемую ситуацию. К сожалению, жертвой этих пыток и этой неприемлемой практики принудительного призыва в армию стал венгр. Мы считаем, что виновные должны быть найдены и наказаны, и мы требуем этого", - подчеркнул Сийярто.Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027895861.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2028015655.html

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