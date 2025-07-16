https://ria.ru/20250716/sandu-2029547455.html

В Гагаузии обвинили Санду в обострении отношений с регионом

В Гагаузии обвинили Санду в обострении отношений с регионом - РИА Новости, 16.07.2025

В Гагаузии обвинили Санду в обострении отношений с регионом

Президент Молдавии Майя Санду сознательно обостряет отношения с Гагаузией, чтобы установить полный контроль над регионом, заявил в среду советник главы... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:56:00+03:00

2025-07-16T18:56:00+03:00

2025-07-16T18:56:00+03:00

в мире

молдавия

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евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сознательно обостряет отношения с Гагаузией, чтобы установить полный контроль над регионом, заявил в среду советник главы автономии и общественный деятель Михаил Влах. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений: сторона обвинения просит лишить главу региона свободы на девять лет, приговор может быть оглашен 5 августа. Суд 10 июля принял решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток - до 12 августа, - адвокаты обжалуют это решение. "Гуцул - символ борьбы с режимом. Президентура уже отдала приказ на 5 августа, а судебная система лишь исполняет политическую волю. Санду сознательно обостряет отношения между Гагаузией и Молдавией. Ее цель - установить полный контроль над особым регионом. В условиях евроинтеграции ей сильно мешают как сама Гуцул, так и вся Гагаузия", - написал Влах в своем Telegram-канале. По словам советника главы автономии, гагаузский народ с первых дней ареста требует немедленного освобождения главы региона. "Над башканом (главой - ред.) Гагаузии проходит открытое политическое судилище, цель которого - запугать оппозиционных лидеров, заставить их опустить руки и склонить головы перед диктатурой. Главным режиссером всех репрессий в республике является лично Санду", - подчеркнул Влах. Общественный деятель также снова призвал все аккредитованные в Молдавии посольства остановить произвол в отношении Гуцул и всего гагаузского народа. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026865259.html

https://ria.ru/20250704/delo-2027163518.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду