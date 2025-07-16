Рейтинг@Mail.ru
В России собрали 14 самолетов МС-21 - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/samolety-2029365096.html
В России собрали 14 самолетов МС-21
В России собрали 14 самолетов МС-21 - РИА Новости, 16.07.2025
В России собрали 14 самолетов МС-21
Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 уже собраны в рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:16:00+03:00
2025-07-16T05:16:00+03:00
экономика
россия
жуковский
михаил мишустин
антон алиханов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
иркутский авиационный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152042/08/1520420860_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4d9b7087b299436e4bbfd0284f564db.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 уже собраны в рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), еще девять находятся на более ранних этапах строительства, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по развитию авиационной промышленности заявил, что самолеты МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к серийному производству в конце 2026 года. "В рамках развертывания серийного производства уже собраны 14 планеров МС-21, еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства", - рассказали в "Ростехе". Там напомнили, что первый опытный МС-21 сейчас выполняет сертификационные полеты в "Жуковском". Вторая импортозамещенная машина проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе и готовится в скором времени присоединиться к летным испытаниям. В рамках выставки "Иннопром" Мишустин заявлял, что полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом". В начале июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года. "Ростех" отмечал в конце июня, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 находится в цехе окончательной сборки и скоро подключится к программе сертификационных испытаний. МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025630225.html
россия
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152042/08/1520420860_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_283fe8e7ea8fc91a21ccd8b634abef43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, жуковский, михаил мишустин, антон алиханов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркутский авиационный завод, мс-21, ил-114-300
Экономика, Россия, Жуковский, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Иркутский авиационный завод, МС-21, Ил-114-300
В России собрали 14 самолетов МС-21

"Ростех": 14 самолетов МС-21 собраны после запуска серийного производства

© Фото : корпорация "Иркут"Самолет МС-21-300 во время испытательного полета
Самолет МС-21-300 во время испытательного полета - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : корпорация "Иркут"
Самолет МС-21-300 во время испытательного полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 уже собраны в рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), еще девять находятся на более ранних этапах строительства, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по развитию авиационной промышленности заявил, что самолеты МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к серийному производству в конце 2026 года.
Полет полностью импортозамещенного SJ-100 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
23 апреля, 05:46
"В рамках развертывания серийного производства уже собраны 14 планеров МС-21, еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства", - рассказали в "Ростехе".
Там напомнили, что первый опытный МС-21 сейчас выполняет сертификационные полеты в "Жуковском". Вторая импортозамещенная машина проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе и готовится в скором времени присоединиться к летным испытаниям.
В рамках выставки "Иннопром" Мишустин заявлял, что полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом".
В начале июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года. "Ростех" отмечал в конце июня, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 находится в цехе окончательной сборки и скоро подключится к программе сертификационных испытаний. МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.
Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания
26 июня, 18:02
 
ЭкономикаРоссияЖуковскийМихаил МишустинАнтон АлихановРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Иркутский авиационный заводМС-21Ил-114-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала