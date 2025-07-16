https://ria.ru/20250716/samolety-2029365096.html

В России собрали 14 самолетов МС-21

В России собрали 14 самолетов МС-21 - РИА Новости, 16.07.2025

В России собрали 14 самолетов МС-21

Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 уже собраны в рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:16:00+03:00

2025-07-16T05:16:00+03:00

2025-07-16T05:16:00+03:00

экономика

россия

жуковский

михаил мишустин

антон алиханов

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

иркутский авиационный завод

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 уже собраны в рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), еще девять находятся на более ранних этапах строительства, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по развитию авиационной промышленности заявил, что самолеты МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к серийному производству в конце 2026 года. "В рамках развертывания серийного производства уже собраны 14 планеров МС-21, еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства", - рассказали в "Ростехе". Там напомнили, что первый опытный МС-21 сейчас выполняет сертификационные полеты в "Жуковском". Вторая импортозамещенная машина проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе и готовится в скором времени присоединиться к летным испытаниям. В рамках выставки "Иннопром" Мишустин заявлял, что полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом". В начале июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года. "Ростех" отмечал в конце июня, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 находится в цехе окончательной сборки и скоро подключится к программе сертификационных испытаний. МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.

https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html

https://ria.ru/20250626/rossiya-2025630225.html

россия

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, жуковский, михаил мишустин, антон алиханов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркутский авиационный завод, мс-21, ил-114-300