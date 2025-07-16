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РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для творчества - РИА Новости, 16.07.2025
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06:15 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029368378.html
РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для творчества
РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для творчества - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для творчества
РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:15:00+03:00
2025-07-16T06:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "В июле начнем раздавать в поездах дальнего следования детям наборы для творчества – набор карандашей и раскраски, также летом планируем выпуск дорожных наборов эконом и бизнес-класса в специальном дизайне "Города России", - сказал Колесников. Говоря о новшествах в текущем году, он напомнил, что РЖД с 1 июля обновили программу лояльности "РЖД бонус". Там появились 4 уровня вместо двух ("Бронзовый пассажирский", "Серебряный скорый", "Золотой экспресс" и "Платиновый фирменный") со своими привилегиями, а также возможностью частичной оплаты стоимости билета баллами (ранее это было невозможно). "В ближайшее время новые возможности появятся еще и у участников программы поощрения путешественников в туристских поездах "Клуб путешественников", которая входит в "РЖД Бонус", - добавил он. Компания также в текущем году, перечислил Колесников, продолжит упрощать проезд пассажирам льготных категорий и пассажирам с животными.
https://ria.ru/20250715/rzhd-2029340375.html
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ржд, общество, россия
РЖД, Общество, Россия
РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для творчества

РЖД будут раздавать детям в поездах карандаши и раскраски

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу
Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"В июле начнем раздавать в поездах дальнего следования детям наборы для творчества – набор карандашей и раскраски, также летом планируем выпуск дорожных наборов эконом и бизнес-класса в специальном дизайне "Города России", - сказал Колесников.
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Говоря о новшествах в текущем году, он напомнил, что РЖД с 1 июля обновили программу лояльности "РЖД бонус". Там появились 4 уровня вместо двух ("Бронзовый пассажирский", "Серебряный скорый", "Золотой экспресс" и "Платиновый фирменный") со своими привилегиями, а также возможностью частичной оплаты стоимости билета баллами (ранее это было невозможно).
"В ближайшее время новые возможности появятся еще и у участников программы поощрения путешественников в туристских поездах "Клуб путешественников", которая входит в "РЖД Бонус", - добавил он.
Компания также в текущем году, перечислил Колесников, продолжит упрощать проезд пассажирам льготных категорий и пассажирам с животными.
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