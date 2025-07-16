https://ria.ru/20250716/rzhd-2029364295.html

РЖД не видят необходимости вводить "черный список" дебоширов

РЖД не видят необходимости вводить "черный список" дебоширов - РИА Новости, 16.07.2025

РЖД не видят необходимости вводить "черный список" дебоширов

РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов для дебоширов или изменять законодательство для их наказания, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:10:00+03:00

2025-07-16T05:10:00+03:00

2025-07-16T05:10:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов для дебоширов или изменять законодательство для их наказания, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Он отметил, что в настоящее время привлечение к ответственности "дебоширов" в поездах и на инфраструктуре железнодорожного транспорта возможно в рамках существующего Уголовного кодекса. "Необходимости в дополнительном совершенствовании законодательства в плане наказания дебоширов в поездах мы пока не видим", - ответил Колесников на вопрос об актуальности идеи составления "черного списка" пассажиров нарушителей в поездах и необходимости совершенствования законодательства для наказания дебоширов. Идея о введении "черного списка" пассажиров-дебоширов в поездах ранее, в том числе в 2018 году, высказывалась представителями РЖД.

https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, общество, россия