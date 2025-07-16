https://ria.ru/20250716/rzhd-2029363109.html
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными - РИА Новости, 16.07.2025
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными
РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:46:00+03:00
2025-07-16T04:46:00+03:00
2025-07-16T04:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно", - сообщил Колесников. РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029359576.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, россия, общество
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными
РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными