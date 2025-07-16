https://ria.ru/20250716/rzhd-2029363109.html

На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными

На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными - РИА Новости, 16.07.2025

На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными

РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:46:00+03:00

2025-07-16T04:46:00+03:00

2025-07-16T04:46:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно", - сообщил Колесников. РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029359576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, россия, общество