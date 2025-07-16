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На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными - РИА Новости, 16.07.2025
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04:46 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029363109.html
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными - РИА Новости, 16.07.2025
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными
РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:46:00+03:00
2025-07-16T04:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно", - сообщил Колесников. РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.
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ржд, россия, общество
РЖД, Россия, Общество
На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными

РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал в Забайкальске
Железнодорожный вокзал в Забайкальске - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Железнодорожный вокзал в Забайкальске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно", - сообщил Колесников.
РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.
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