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Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных
Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных - РИА Новости, 16.07.2025
Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных
Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:00:00+03:00
2025-07-16T04:00:00+03:00
2025-07-16T04:47:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом", - рассказал он. РЖД после случая с котом Твиксом, говорил Колесников, выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде бесхозного животного. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029359576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, общество, россия
Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных
Колесников: после истории с котом Твиксом в поездах нашли более десятка животных