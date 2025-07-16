https://ria.ru/20250716/rzhd-2029360293.html

Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных

Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных - РИА Новости, 16.07.2025

Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных

Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:00:00+03:00

2025-07-16T04:00:00+03:00

2025-07-16T04:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом", - рассказал он. РЖД после случая с котом Твиксом, говорил Колесников, выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде бесхозного животного. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029359576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, общество, россия