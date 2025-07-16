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Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных - РИА Новости, 16.07.2025
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04:00 16.07.2025 (обновлено: 04:47 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029360293.html
Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных
Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных - РИА Новости, 16.07.2025
Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных
Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом", - рассказал он. РЖД после случая с котом Твиксом, говорил Колесников, выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде бесхозного животного. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное.
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ржд, общество, россия
РЖД, Общество, Россия
Сотрудники РЖД после истории с котом Твиксом находили в поездах животных

Колесников: после истории с котом Твиксом в поездах нашли более десятка животных

© Getty Images / Serjio74Пассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Serjio74
Пассажирский поезд . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом", - рассказал он.
РЖД после случая с котом Твиксом, говорил Колесников, выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде бесхозного животного. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное.
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