https://ria.ru/20250716/rzhd-2029350574.html

В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона

В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона - РИА Новости, 16.07.2025

В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона

РЖД рассчитывают на создание в России первого капсульного вагона в 2028 году, он разрабатывается с местами, расположенными в "шахматном" порядке, сообщил в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:32:00+03:00

2025-07-16T01:32:00+03:00

2025-07-16T01:32:00+03:00

экономика

россия

ржд

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассчитывают на создание в России первого капсульного вагона в 2028 году, он разрабатывается с местами, расположенными в "шахматном" порядке, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Разработку такого вагона РЖД вели совместно с российским производителем- "Трансмашхолдингом". Колесников сообщил, что вагон будет создан в новом увеличенном габарите Т. "Наверное, 2028 год", - ответил замглавы РЖД на вопрос о сроках появления капсульного вагона в увеличенном габарите. Он напомнил, что РЖД вместе с вагоностроителями проводили работу по выбору компоновки. Были рассмотрены различные варианты: модульный со шкафами, "ёлочка" и с расположением спальных мест в продольном "шахматном" порядке. "Проведены различные исследования, по результатам которых последний вариант стал лидером в этом рейтинге. Поэтому планируем совместно с вагоностроителями завершить разработку конструкции перспективного капсульного вагона с местами, расположенными в "шахматном" порядке", - рассказал Колесников. В то же время, продолжил он, РЖД понимают, что все меняется, особенно учитывая, что в этом направлении мыслят не только российские железнодорожники, но и их коллеги-транспортники в других странах. "Опираясь на эти факторы, будем определять окончательную компоновку", - пояснил он.

https://ria.ru/20250523/moskva-2018604298.html

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029347902.html

https://ria.ru/20240923/rzhd-1974200181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ржд, трансмашхолдинг