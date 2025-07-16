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В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона - РИА Новости, 16.07.2025
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01:32 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029350574.html
В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона
В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона - РИА Новости, 16.07.2025
В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона
РЖД рассчитывают на создание в России первого капсульного вагона в 2028 году, он разрабатывается с местами, расположенными в "шахматном" порядке, сообщил в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:32:00+03:00
2025-07-16T01:32:00+03:00
экономика
россия
ржд
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассчитывают на создание в России первого капсульного вагона в 2028 году, он разрабатывается с местами, расположенными в "шахматном" порядке, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Разработку такого вагона РЖД вели совместно с российским производителем- "Трансмашхолдингом". Колесников сообщил, что вагон будет создан в новом увеличенном габарите Т. "Наверное, 2028 год", - ответил замглавы РЖД на вопрос о сроках появления капсульного вагона в увеличенном габарите. Он напомнил, что РЖД вместе с вагоностроителями проводили работу по выбору компоновки. Были рассмотрены различные варианты: модульный со шкафами, "ёлочка" и с расположением спальных мест в продольном "шахматном" порядке. "Проведены различные исследования, по результатам которых последний вариант стал лидером в этом рейтинге. Поэтому планируем совместно с вагоностроителями завершить разработку конструкции перспективного капсульного вагона с местами, расположенными в "шахматном" порядке", - рассказал Колесников. В то же время, продолжил он, РЖД понимают, что все меняется, особенно учитывая, что в этом направлении мыслят не только российские железнодорожники, но и их коллеги-транспортники в других странах. "Опираясь на эти факторы, будем определять окончательную компоновку", - пояснил он.
https://ria.ru/20250523/moskva-2018604298.html
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экономика, россия, ржд, трансмашхолдинг
Экономика, Россия, РЖД, Трансмашхолдинг
В РЖД назвали сроки создания первого капсульного вагона

РЖД рассчитывают на создание в России первого капсульного вагона в 2028 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВо время пресс-показа макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД
Во время пресс-показа макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во время пресс-показа макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассчитывают на создание в России первого капсульного вагона в 2028 году, он разрабатывается с местами, расположенными в "шахматном" порядке, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Разработку такого вагона РЖД вели совместно с российским производителем- "Трансмашхолдингом". Колесников сообщил, что вагон будет создан в новом увеличенном габарите Т.
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"Наверное, 2028 год", - ответил замглавы РЖД на вопрос о сроках появления капсульного вагона в увеличенном габарите.
Он напомнил, что РЖД вместе с вагоностроителями проводили работу по выбору компоновки. Были рассмотрены различные варианты: модульный со шкафами, "ёлочка" и с расположением спальных мест в продольном "шахматном" порядке.
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"Проведены различные исследования, по результатам которых последний вариант стал лидером в этом рейтинге. Поэтому планируем совместно с вагоностроителями завершить разработку конструкции перспективного капсульного вагона с местами, расположенными в "шахматном" порядке", - рассказал Колесников.
В то же время, продолжил он, РЖД понимают, что все меняется, особенно учитывая, что в этом направлении мыслят не только российские железнодорожники, но и их коллеги-транспортники в других странах.
"Опираясь на эти факторы, будем определять окончательную компоновку", - пояснил он.
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