https://ria.ru/20250716/rzhd-2029348283.html
РЖД ждут создания новых СВ и вагона с местами-капсулами
РЖД ждут создания новых СВ и вагона с местами-капсулами - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД ждут создания новых СВ и вагона с местами-капсулами
РЖД после вагона купе и плацкарт с увеличенным габаритом ожидают строительства в этой линейке СВ, вагона с местами-капсулами и ресторана, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:50:00+03:00
2025-07-16T00:50:00+03:00
2025-07-16T00:50:00+03:00
ржд
трансмашхолдинг
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после вагона купе и плацкарт с увеличенным габаритом ожидают строительства в этой линейке СВ, вагона с местами-капсулами и ресторана, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Мы понимаем, что комфортно разместить капсульную компоновку возможно только в вагоне габарита Т (вагон с увеличенными габаритами по ширине и длине - ред.)… Дальше в этом габарите планируется плацкарт, СВ, вагон-ресторан, чтобы можно было собирать идентичный поезд", - рассказал Колесников. Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина на 28 сантиметров. Новый более широкий вагон планируется также с плацкартными местами, заявляли представители производителя - "Трансмашхолдинга". Они уточняли, что в вагонах габарита Т в вагоне купе будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54. ТМХ показывал и концепт вагона с местами-капсулами в этом габарите. Колесников напомнил, что уже получен сертификат для начала эксплуатации вагона купе в габарите Т.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029347902.html
https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, трансмашхолдинг, экономика
РЖД, Трансмашхолдинг, Экономика
РЖД ждут создания новых СВ и вагона с местами-капсулами
РЖД ждут создания новых СВ, вагона с местами-капсулами и увеличенного ресторана
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после вагона купе и плацкарт с увеличенным габаритом ожидают строительства в этой линейке СВ, вагона с местами-капсулами и ресторана, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Мы понимаем, что комфортно разместить капсульную компоновку возможно только в вагоне габарита Т (вагон с увеличенными габаритами по ширине и длине - ред.)… Дальше в этом габарите планируется плацкарт, СВ, вагон-ресторан, чтобы можно было собирать идентичный поезд", - рассказал Колесников.
Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина на 28 сантиметров. Новый более широкий вагон планируется также с плацкартными местами, заявляли представители производителя - "Трансмашхолдинга
". Они уточняли, что в вагонах габарита Т в вагоне купе будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54.
ТМХ показывал и концепт вагона с местами-капсулами в этом габарите. Колесников напомнил, что уже получен сертификат для начала эксплуатации вагона купе в габарите Т.