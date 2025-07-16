https://ria.ru/20250716/rzhd-2029348283.html

РЖД ждут создания новых СВ и вагона с местами-капсулами

РЖД ждут создания новых СВ и вагона с местами-капсулами - РИА Новости, 16.07.2025

РЖД ждут создания новых СВ и вагона с местами-капсулами

РЖД после вагона купе и плацкарт с увеличенным габаритом ожидают строительства в этой линейке СВ, вагона с местами-капсулами и ресторана, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:50:00+03:00

2025-07-16T00:50:00+03:00

2025-07-16T00:50:00+03:00

ржд

трансмашхолдинг

экономика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после вагона купе и плацкарт с увеличенным габаритом ожидают строительства в этой линейке СВ, вагона с местами-капсулами и ресторана, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Мы понимаем, что комфортно разместить капсульную компоновку возможно только в вагоне габарита Т (вагон с увеличенными габаритами по ширине и длине - ред.)… Дальше в этом габарите планируется плацкарт, СВ, вагон-ресторан, чтобы можно было собирать идентичный поезд", - рассказал Колесников. Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина на 28 сантиметров. Новый более широкий вагон планируется также с плацкартными местами, заявляли представители производителя - "Трансмашхолдинга". Они уточняли, что в вагонах габарита Т в вагоне купе будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54. ТМХ показывал и концепт вагона с местами-капсулами в этом габарите. Колесников напомнил, что уже получен сертификат для начала эксплуатации вагона купе в габарите Т.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029347902.html

https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, трансмашхолдинг, экономика