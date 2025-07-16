https://ria.ru/20250716/rzhd-2029347107.html

РЖД научились производить отечественный подвижной состав

РЖД научились производить отечественный подвижной состав - РИА Новости, 16.07.2025

РЖД научились производить отечественный подвижной состав

РЖД не нужны закупки пассажирских поездов иностранного производства, в России научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:27:00+03:00

2025-07-16T00:27:00+03:00

2025-07-16T00:35:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД не нужны закупки пассажирских поездов иностранного производства, в России научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его самостоятельно, заявил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Можно сказать с уверенностью: мы научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его самостоятельно. Эти навыки в стране сформированы и закреплены. Нашими машиностроителями и сервисными компаниями проделана большая работа по формированию собственной базы для обслуживания этого подвижного состава", - ответил Колесников на вопрос, нужен ли будет РЖД немецкий Siemens в качестве партнера в обслуживании подвижного состава, если он захочет вернуться и его пустят обратно в Россию, и будут ли РЖД нужны недопоставленные "Сапсаны" из последней партии. Он отметил, что в настоящее время в России есть в значительной части импортозамещенная номенклатура запасных частей оборудования. Так, в поездах производства компании Siemens - это "Сапсан" и "олимпийские" электропоезда "Ласточка" - при техническом обслуживании и ремонте применяются комплектующие российского производства. "Так что потребность в железнодорожной продукции иностранного производства у РЖД отсутствует. Также сейчас мы имеем полностью импортозамещенный подвижной состав в виде поездов "Иволга", "Финист", и значительный объем запчастей и вагонов дальнего следования, которые производят отечественные вагоностроители. Если мы научились это делать сами, уместно самим и продолжать", - отметил замглавы РЖД.

https://ria.ru/20250715/rzhd-2029340375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, ржд, siemens