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РЖД научились производить отечественный подвижной состав - РИА Новости, 16.07.2025
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00:27 16.07.2025 (обновлено: 00:35 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029347107.html
РЖД научились производить отечественный подвижной состав
РЖД научились производить отечественный подвижной состав - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД научились производить отечественный подвижной состав
РЖД не нужны закупки пассажирских поездов иностранного производства, в России научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:27:00+03:00
2025-07-16T00:35:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД не нужны закупки пассажирских поездов иностранного производства, в России научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его самостоятельно, заявил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Можно сказать с уверенностью: мы научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его самостоятельно. Эти навыки в стране сформированы и закреплены. Нашими машиностроителями и сервисными компаниями проделана большая работа по формированию собственной базы для обслуживания этого подвижного состава", - ответил Колесников на вопрос, нужен ли будет РЖД немецкий Siemens в качестве партнера в обслуживании подвижного состава, если он захочет вернуться и его пустят обратно в Россию, и будут ли РЖД нужны недопоставленные "Сапсаны" из последней партии. Он отметил, что в настоящее время в России есть в значительной части импортозамещенная номенклатура запасных частей оборудования. Так, в поездах производства компании Siemens - это "Сапсан" и "олимпийские" электропоезда "Ласточка" - при техническом обслуживании и ремонте применяются комплектующие российского производства. "Так что потребность в железнодорожной продукции иностранного производства у РЖД отсутствует. Также сейчас мы имеем полностью импортозамещенный подвижной состав в виде поездов "Иволга", "Финист", и значительный объем запчастей и вагонов дальнего следования, которые производят отечественные вагоностроители. Если мы научились это делать сами, уместно самим и продолжать", - отметил замглавы РЖД.
https://ria.ru/20250715/rzhd-2029340375.html
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экономика, технологии, россия, ржд, siemens
Экономика, Технологии, Россия, РЖД, Siemens
РЖД научились производить отечественный подвижной состав

Колесников: РЖД не нужны закупки пассажирских поездов иностранного производства

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезентация двухэтажного скоростного поезда "Аврора" на Ленинградском вокзале Москвы
Презентация двухэтажного скоростного поезда Аврора на Ленинградском вокзале Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Презентация двухэтажного скоростного поезда "Аврора" на Ленинградском вокзале Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД не нужны закупки пассажирских поездов иностранного производства, в России научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его самостоятельно, заявил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Можно сказать с уверенностью: мы научились производить отечественный подвижной состав и обслуживать его самостоятельно. Эти навыки в стране сформированы и закреплены. Нашими машиностроителями и сервисными компаниями проделана большая работа по формированию собственной базы для обслуживания этого подвижного состава", - ответил Колесников на вопрос, нужен ли будет РЖД немецкий Siemens в качестве партнера в обслуживании подвижного состава, если он захочет вернуться и его пустят обратно в Россию, и будут ли РЖД нужны недопоставленные "Сапсаны" из последней партии.
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Он отметил, что в настоящее время в России есть в значительной части импортозамещенная номенклатура запасных частей оборудования. Так, в поездах производства компании Siemens - это "Сапсан" и "олимпийские" электропоезда "Ласточка" - при техническом обслуживании и ремонте применяются комплектующие российского производства.
"Так что потребность в железнодорожной продукции иностранного производства у РЖД отсутствует. Также сейчас мы имеем полностью импортозамещенный подвижной состав в виде поездов "Иволга", "Финист", и значительный объем запчастей и вагонов дальнего следования, которые производят отечественные вагоностроители. Если мы научились это делать сами, уместно самим и продолжать", - отметил замглавы РЖД.
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