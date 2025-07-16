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Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс - РИА Новости, 16.07.2025
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16:21 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rubl-2029505474.html
Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс - РИА Новости, 16.07.2025
Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:21:00+03:00
2025-07-16T16:21:00+03:00
алексей говырин
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. "Таким образом, внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет осуществляться поэтапно, что обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса. Так как цифровой рубль будет абсолютно равен по своим свойствам тому рублю, который в наличной или безналичной форме оборачивается в нашей стране, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии, но для этого цифровой рубль должен сначала полностью внедриться в привычный для людей оборот", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029259047.html
https://ria.ru/20250702/rubl-2026638187.html
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алексей говырин, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика
Алексей Говырин, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

Госдума РФ приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Документ разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Госдума определила сроки массового внедрения цифрового рубля
15 июля, 15:13
Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей.
С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля
2 июля, 03:18
Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов.
"Таким образом, внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет осуществляться поэтапно, что обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса. Так как цифровой рубль будет абсолютно равен по своим свойствам тому рублю, который в наличной или безналичной форме оборачивается в нашей стране, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии, но для этого цифровой рубль должен сначала полностью внедриться в привычный для людей оборот", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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ЦБ предупредил о комментариях псевдоэкспертов о цифровом рубле
18 февраля, 15:45
 
Алексей ГовыринРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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