Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
Госдума РФ приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Документ разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов.
Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей.
С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России.
Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов.
"Таким образом, внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет осуществляться поэтапно, что обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса. Так как цифровой рубль будет абсолютно равен по своим свойствам тому рублю, который в наличной или безналичной форме оборачивается в нашей стране, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии, но для этого цифровой рубль должен сначала полностью внедриться в привычный для людей оборот", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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