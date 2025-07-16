https://ria.ru/20250716/rubl-2029346220.html

Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле

Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле - РИА Новости, 16.07.2025

Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле

В периоды сильного рубля лучше размещать средства во вкладах под высокий процент или в ценных бумагах отечественных игроков (но здесь нужен анализ), а также... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:15:00+03:00

2025-07-16T02:15:00+03:00

2025-07-16T02:15:00+03:00

общество

рэу имени г. в. плеханова

рубль

вклады

деньги

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В периоды сильного рубля лучше размещать средства во вкладах под высокий процент или в ценных бумагах отечественных игроков (но здесь нужен анализ), а также ОФЗ, рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.На российском рынке интересны акции и облигации. Облигации гарантируют доход и наименее рискованные, с помощью акций можно хорошо больше заработать, но и рисков больше. Еще одна возможность — открыть индивидуальный инвестиционный счет, на который дают налоговый вычет.Весьма востребованы вложения в облигации федерального займа — ОФЗ. Это наименее рисковые ценные бумаги, нередко использующиеся в консервативных портфелях. Доходы по ним гарантированы государством, что делает такие вложения еще привлекательнее.На фоне укрепления рубля просто и выгодно вкладывать средства во вклады и/или накопительные счета."Поскольку рубль укрепляется, то доходы будут еще ценнее. Однако надо помнить о страховании вкладов до 1,4 миллиона рублей в одном банке и распределять средства между ними", — заключила Ермилова.

https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html

https://ria.ru/20250701/dollar-2026408154.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, рубль, вклады, деньги