Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rubl-2029346220.html
Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле
Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле - РИА Новости, 16.07.2025
Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле
В периоды сильного рубля лучше размещать средства во вкладах под высокий процент или в ценных бумагах отечественных игроков (но здесь нужен анализ), а также... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:15:00+03:00
2025-07-16T02:15:00+03:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
рубль
вклады
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В периоды сильного рубля лучше размещать средства во вкладах под высокий процент или в ценных бумагах отечественных игроков (но здесь нужен анализ), а также ОФЗ, рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.На российском рынке интересны акции и облигации. Облигации гарантируют доход и наименее рискованные, с помощью акций можно хорошо больше заработать, но и рисков больше. Еще одна возможность — открыть индивидуальный инвестиционный счет, на который дают налоговый вычет.Весьма востребованы вложения в облигации федерального займа — ОФЗ. Это наименее рисковые ценные бумаги, нередко использующиеся в консервативных портфелях. Доходы по ним гарантированы государством, что делает такие вложения еще привлекательнее.На фоне укрепления рубля просто и выгодно вкладывать средства во вклады и/или накопительные счета."Поскольку рубль укрепляется, то доходы будут еще ценнее. Однако надо помнить о страховании вкладов до 1,4 миллиона рублей в одном банке и распределять средства между ними", — заключила Ермилова.
https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html
https://ria.ru/20250701/dollar-2026408154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_34e81d581f36982e94b0d7a446a753ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рэу имени г. в. плеханова, рубль, вклады, деньги
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Рубль, Вклады, Деньги
Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле

Финансист Ермилова: при сильном рубле выгодны вклады под высокий процент

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В периоды сильного рубля лучше размещать средства во вкладах под высокий процент или в ценных бумагах отечественных игроков (но здесь нужен анализ), а также ОФЗ, рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
На российском рынке интересны акции и облигации. Облигации гарантируют доход и наименее рискованные, с помощью акций можно хорошо больше заработать, но и рисков больше. Еще одна возможность — открыть индивидуальный инвестиционный счет, на который дают налоговый вычет.
Менеджеры Сбербанка Премьер за работой - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог
3 июля, 02:18
Весьма востребованы вложения в облигации федерального займа — ОФЗ. Это наименее рисковые ценные бумаги, нередко использующиеся в консервативных портфелях. Доходы по ним гарантированы государством, что делает такие вложения еще привлекательнее.
На фоне укрепления рубля просто и выгодно вкладывать средства во вклады и/или накопительные счета.
"Поскольку рубль укрепляется, то доходы будут еще ценнее. Однако надо помнить о страховании вкладов до 1,4 миллиона рублей в одном банке и распределять средства между ними", — заключила Ермилова.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Экономист объяснил, где можно купить доллары выгоднее, чем в банке
1 июля, 03:15
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаРубльВкладыДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала