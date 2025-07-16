https://ria.ru/20250716/rt-2029551706.html

Главу бюро RT в Ливане задерживали в Британии

Главу бюро RT в Ливане задерживали в Британии - РИА Новости, 16.07.2025

Главу бюро RT в Ливане задерживали в Британии

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что главу бюро RT в Ливане, британца... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:20:00+03:00

2025-07-16T19:20:00+03:00

2025-07-16T19:36:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что главу бюро RT в Ливане, британца Стива Свини, задержали в Британии, куда он приехал к дочери, после ряда вопросов его отпустили."Главу нашего бюро в Ливане, британца Стива Свини, задержали на родине — в Британии. Он приехал к дочери, чтобы сходить с ней на концерт. Но оказался в полиции. Сказали, что его подозревают в террористической деятельности, отобрали все телефоны, ноутбук и долго допрашивали о работе в RT", - написала она.По словам Симоньян, главе бюро задавали вопросы о том, заставляют ли его на RT говорить то, что он не хочет, дают ли ему указания российские власти и любит ли он родину. Также сделали фото его татуировки Че Гевары, интересовались, не коммунист ли он и не связан ли с "Хезболлах"."Когда все вопросы были заданы и ответы получены, его отпустили. Наверняка с сожалением - такой агент Кремля на свободе ходит. Стив, кстати, собирается продолжать работать на RT", - добавила она.

https://ria.ru/20250703/simonjan-2026854673.html

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ливан, маргарита симоньян, телеканал rt, великобритания, происшествия, россия