https://ria.ru/20250716/rossiya-2029438477.html

Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в ЕС

Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в ЕС - РИА Новости, 16.07.2025

Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в ЕС

Россия в мае поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:39:00+03:00

2025-07-16T12:39:00+03:00

2025-07-16T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в мае поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.Это произошло за счет резкого роста поставок СПГ — на треть, до 703 миллионов евро. Одновременно вырос и импорт трубопроводного российского газа — на 6,4%, составив 408 миллионов евро. Всего же страна в мае поставила в ЕС газа на 1,1 миллиарда евро, что почти на четверть больше уровня месяцем ранее. Норвегия, которая в апреле была третьей, в мае из-за снижения поставок на 13% стала четвертой с объемом в 842 миллиона евро.Основным поставщиком оставались США, хотя их продажи сократились на треть — до 1,9 миллиарда евро. Вторым остался Алжир с 1,12 миллиарда против 1,3 миллиарда месяцем ранее. Пятерку замыкает Великобритания, снизившая экспорт более чем на четверть — до 367 миллионов.Рост цен на газ в ЕвропеПо данным Евростата, цены выросли для ЕС после введения санкций против России в 2,5 раза — всего лишь за четыре года. Так, в апреле 2021-го средняя стоимость тысячи кубометров голубого топлива составляла 206 евро, а в этом апреле — уже 523,5 евро.Основная причина — переориентация Евросоюза на сжиженный природный газ на фоне санкций против России. Если в 2021 году на СПГ приходилась всего треть от всех закупок объединения, то в 2025-м — уже чуть меньше половины. За четыре года стоимость импорта этого вида топлива выросла с 257 евро до 645,5 евро.Цена на трубопроводный газ все еще ниже сжиженного — 417 евро, хотя еще в 2021 году ЕС покупал тысячу кубометров всего за 178,7 евро.

https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html

https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html

https://ria.ru/20250708/evroparlament-2027920249.html

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россия, норвегия, сша, евросоюз, евростат, экономика