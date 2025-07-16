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Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025
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20:28 16.07.2025 (обновлено: 21:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html
Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков
Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025
Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков
Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Арменией, помимо многосторонних форматов страны объединяют тесные двусторонние отношения, заявил... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:28:00+03:00
2025-07-16T21:02:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Арменией, помимо многосторонних форматов страны объединяют тесные двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции "Маяк". &quot;Мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям. И, помимо многосторонних форматов, нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения. И мы намерены их дальше развивать&quot;, — сказал он.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. В свою очередь, Песков отметил, что это суверенное дело республики."Но при этом они интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", — добавил он.Песков также прокомментировал слова Пашиняна о желании Армении стать членом ЕС.Как отметил представитель Кремля, Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях."Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС. Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении", — сказал Песков.Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. Пашинян также признавал, что республика не может состоять в обоих объединениях.
https://ria.ru/20250711/rosselhoznadzor-2028690523.html
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в мире, россия, армения, дмитрий песков, никол пашинян, одкб
В мире, Россия, Армения, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, ОДКБ
Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков

Песков: Россию и Армению объединяют тесные двусторонние отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Арменией, помимо многосторонних форматов страны объединяют тесные двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции "Маяк".
«

"Мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям. И, помимо многосторонних форматов, нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения. И мы намерены их дальше развивать", — сказал он.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. В свою очередь, Песков отметил, что это суверенное дело республики.
"Но при этом они интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", — добавил он.
Песков также прокомментировал слова Пашиняна о желании Армении стать членом ЕС.
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Как отметил представитель Кремля, Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях.
«
"Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС. Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении", — сказал Песков.
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. Пашинян также признавал, что республика не может состоять в обоих объединениях.
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