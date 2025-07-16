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Россия и Индия ведут переговоры о безвизовом туризме, заявил посол
Россия и Индия ведут переговоры о безвизовом туризме, заявил посол - РИА Новости, 16.07.2025
Россия и Индия ведут переговоры о безвизовом туризме, заявил посол
Россия ведет активные переговоры с Индией о межправительственном соглашении о безвизовом туризме для туристических групп, сообщил российский посол в Индии Денис РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:34:00+03:00
2025-07-16T12:34:00+03:00
2025-07-16T12:34:00+03:00
туризм
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия ведет активные переговоры с Индией о межправительственном соглашении о безвизовом туризме для туристических групп, сообщил российский посол в Индии Денис Алипов. "Мы предлагаем индийцам заключить межправительственное соглашение между нами о безвизовом туризме для туристических групп. Активно с ними ведем разговоры на эту тему", - сказал Алипов в эфире "России 24". По его словам, такая договоренность поспособствует росту туристического потока в обе стороны.
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индия, россия, денис алипов, в мире
Туризм, Индия, Россия, Денис Алипов, В мире
Россия и Индия ведут переговоры о безвизовом туризме, заявил посол
Алипов: РФ ведет активные переговоры с Индией о безвизовом туризме