https://ria.ru/20250716/rossija-2029369736.html

В России может появиться деловая виза для импатриантов, заявил Вайно

В России может появиться деловая виза для импатриантов, заявил Вайно - РИА Новости, 16.07.2025

В России может появиться деловая виза для импатриантов, заявил Вайно

Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает отдельную программу, направленную на привлечение высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:40:00+03:00

2025-07-16T06:40:00+03:00

2025-07-16T06:40:00+03:00

экономика

технологии

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает отдельную программу, направленную на привлечение высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и проживания в России (импатриантов), в результате чего в стране может появиться для них специальная деловая виза, заявил РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно. "Разрабатываемая АСИ отдельная программа по привлечению высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и проживания в РФ (импатриантов) даст возможность талантам и профессионалам со всего мира переехать в Россию, чтобы здесь жить и работать, найти свое место. Для таких людей в стране может появиться специальная деловая виза", - сказал Вайно. По его словам, речь идет о людях, которые способны оказать положительное влияние на страну в длительной перспективе и позволят обеспечить конкурентоспособность России с точки зрения развития человеческого капитала с перспективой на будущее. "И мы понимаем, что для того, чтобы эти специалисты приехали и остались здесь, нам необходимо выстроить для них оптимальный клиентский путь, который будет максимально простым, понятным и удобным", - добавил собеседник агентства. "Говоря о привлечении талантов и профессионалов из-за рубежа, мы, конечно, ориентируемся на существующие и прогнозируемые внутренние запросы крупнейших компаний, государственных корпораций, представителей регионов", - пояснил он. Что касается отраслей, то это микроэлектроника, водородные технологии, авиационная и ракетно-космическая промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, биотехнологии и фармацевтика, а также ряд других направлений.

https://ria.ru/20250324/repatriatsiya-2007057893.html

https://ria.ru/20240911/rossiya-1972135118.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, агентство стратегических инициатив (аси)