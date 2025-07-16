https://ria.ru/20250716/rossija-2029356739.html

Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин

Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин - РИА Новости, 16.07.2025

Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин

Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:01:00+03:00

2025-07-16T03:01:00+03:00

2025-07-16T03:01:00+03:00

россия

украина

сергей степашин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/69/937426949_0:97:1645:1022_1920x0_80_0_0_667be4dcb47ab5e35a837c65cf462b06.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Сильно", - ответил Степашин на вопрос о том, как изменилась Россия с начала СВО. Он отметил, что одним из расчетов удара по России после 2014 и 2022 годов было "провести Майдан", но получилось "с точностью до наоборот". "Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился… Народ действительно сплотился, и в отличие от той же Украины, где мы видим, что творится, и с так называемой принудительной мобилизацией, и все остальное", - заявил Степашин.

https://ria.ru/20250715/stepashin-2029148502.html

https://ria.ru/20250519/oborona-2017737150.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сергей степашин, общество