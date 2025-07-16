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Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин - РИА Новости, 16.07.2025
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03:01 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rossija-2029356739.html
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин - РИА Новости, 16.07.2025
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин
Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:01:00+03:00
2025-07-16T03:01:00+03:00
россия
украина
сергей степашин
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Сильно", - ответил Степашин на вопрос о том, как изменилась Россия с начала СВО. Он отметил, что одним из расчетов удара по России после 2014 и 2022 годов было "провести Майдан", но получилось "с точностью до наоборот". "Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился… Народ действительно сплотился, и в отличие от той же Украины, где мы видим, что творится, и с так называемой принудительной мобилизацией, и все остальное", - заявил Степашин.
https://ria.ru/20250715/stepashin-2029148502.html
https://ria.ru/20250519/oborona-2017737150.html
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россия, украина, сергей степашин, общество
Россия, Украина, Сергей Степашин, Общество
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин

Степашин: Россия с началом СВО сплотилась, как в годы Великой Отечественной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Сильно", - ответил Степашин на вопрос о том, как изменилась Россия с начала СВО.
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин
Вчера, 06:34
Он отметил, что одним из расчетов удара по России после 2014 и 2022 годов было "провести Майдан", но получилось "с точностью до наоборот".
"Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился… Народ действительно сплотился, и в отличие от той же Украины, где мы видим, что творится, и с так называемой принудительной мобилизацией, и все остальное", - заявил Степашин.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин
19 мая, 00:19
 
РоссияУкраинаСергей СтепашинОбщество
 
 
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