https://ria.ru/20250716/rossija-2029356739.html
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин - РИА Новости, 16.07.2025
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин
Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:01:00+03:00
2025-07-16T03:01:00+03:00
2025-07-16T03:01:00+03:00
россия
украина
сергей степашин
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Сильно", - ответил Степашин на вопрос о том, как изменилась Россия с начала СВО. Он отметил, что одним из расчетов удара по России после 2014 и 2022 годов было "провести Майдан", но получилось "с точностью до наоборот". "Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился… Народ действительно сплотился, и в отличие от той же Украины, где мы видим, что творится, и с так называемой принудительной мобилизацией, и все остальное", - заявил Степашин.
https://ria.ru/20250715/stepashin-2029148502.html
https://ria.ru/20250519/oborona-2017737150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей степашин, общество
Россия, Украина, Сергей Степашин, Общество
Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин
Степашин: Россия с началом СВО сплотилась, как в годы Великой Отечественной