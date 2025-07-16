https://ria.ru/20250716/rossija-2029354969.html

Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое

Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое - РИА Новости, 16.07.2025

Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое

Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира и увеличила отрыв от Японии вдвое, следует из данных Всемирного банка, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:36:00+03:00

2025-07-16T02:36:00+03:00

2025-07-16T09:53:00+03:00

экономика

япония

китай

сша

мвф

всемирный банк

россия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира и увеличила отрыв от Японии вдвое, следует из данных Всемирного банка, которые изучило РИА Новости.По оценке Всемирного банка, объем российской экономики в пересчете по ППС в 2024-м достиг 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. Страна осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик.Япония сохранила за собой пятое место, при этом за год ее ВВП увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между ней и Россией подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.В тройку лидеров при этом вошли:В десятке также оказались:Мировой ВВП в номинальном выражении вырос до 197,4 триллиона долларов с 185,9 триллиона годом ранее.

https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006742493.html

https://ria.ru/20250706/vvp-2027502454.html

https://ria.ru/20250623/ekonomika-2024676134.html

япония

китай

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, япония, китай, сша, мвф, всемирный банк, россия