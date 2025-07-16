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Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое - РИА Новости, 16.07.2025
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02:36 16.07.2025 (обновлено: 09:53 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rossija-2029354969.html
Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое
Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое - РИА Новости, 16.07.2025
Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое
Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира и увеличила отрыв от Японии вдвое, следует из данных Всемирного банка, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:36:00+03:00
2025-07-16T09:53:00+03:00
экономика
япония
китай
сша
мвф
всемирный банк
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира и увеличила отрыв от Японии вдвое, следует из данных Всемирного банка, которые изучило РИА Новости.По оценке Всемирного банка, объем российской экономики в пересчете по ППС в 2024-м достиг 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. Страна осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик.Япония сохранила за собой пятое место, при этом за год ее ВВП увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между ней и Россией подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.В тройку лидеров при этом вошли:В десятке также оказались:Мировой ВВП в номинальном выражении вырос до 197,4 триллиона долларов с 185,9 триллиона годом ранее.
https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006742493.html
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экономика, япония, китай, сша, мвф, всемирный банк, россия
Экономика, Япония, Китай, США, МВФ, Всемирный банк, Россия
Россия увеличила отрыв от экономики Японии вдвое

Всемирный банк: Россия сохранила позиции четвертой экономики мира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастница Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участница Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира и увеличила отрыв от Японии вдвое, следует из данных Всемирного банка, которые изучило РИА Новости.

Речь идет о величине ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности, то есть по уровню нынешних цен в экономике страны.

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По оценке Всемирного банка, объем российской экономики в пересчете по ППС в 2024-м достиг 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. Страна осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик.
Япония сохранила за собой пятое место, при этом за год ее ВВП увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между ней и Россией подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.
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В тройку лидеров при этом вошли:
  • Китай — 38,2 триллиона долларов;
  • США — 29,2 триллиона;
  • Индия — 16,2 триллиона.
В десятке также оказались:
  • Германия — шесть триллионов долларов;
  • Бразилия — 4,7 триллиона;
  • Индонезия — 4,7 триллиона;
  • Франция — 4,2 триллиона;
  • Великобритания — 4,2 триллиона.
Мировой ВВП в номинальном выражении вырос до 197,4 триллиона долларов с 185,9 триллиона годом ранее.
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