Рейтинг@Mail.ru
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/roskachestvo-2029366241.html
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание - РИА Новости, 16.07.2025
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:32:00+03:00
2025-07-16T05:32:00+03:00
общество
максим протасов
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790278291_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_f94f27100bec68b33cdb20fef72579b7.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "До нового года мы проверим спортивное питание – протеин. ... Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло", - сказал он. По его словам, автолюбители очень просят Роскачество о проверке. "Отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта", - отметил Протасов.
https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029152703.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790278291_50:0:1755:1279_1920x0_80_0_0_fc95db0edf133cb1c94bc6ca564598bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, максим протасов, роскачество
Общество, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание

Роскачество в 2025 году исследует протеин и моторное масло на качество

© Pixabay / PhotoMIX-CompanyПротеиновый коктейль с киви
Протеиновый коктейль с киви - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Pixabay / PhotoMIX-Company
Протеиновый коктейль с киви. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"До нового года мы проверим спортивное питание – протеин. ... Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло", - сказал он.
По его словам, автолюбители очень просят Роскачество о проверке. "Отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта", - отметил Протасов.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Роскачество впервые не выявило растительного жира в твороге
Вчера, 07:47
 
ОбществоМаксим ПротасовРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала