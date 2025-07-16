https://ria.ru/20250716/roskachestvo-2029366241.html
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание - РИА Новости, 16.07.2025
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:32:00+03:00
2025-07-16T05:32:00+03:00
2025-07-16T05:32:00+03:00
общество
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "До нового года мы проверим спортивное питание – протеин. ... Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло", - сказал он. По его словам, автолюбители очень просят Роскачество о проверке. "Отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта", - отметил Протасов.
https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029152703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, максим протасов, роскачество
Общество, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году исследует протеин и моторное масло на качество