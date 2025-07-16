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"Аэрофлот" откроет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком - РИА Новости, 16.07.2025
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18:53 16.07.2025
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"Аэрофлот" откроет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком
"Аэрофлот" откроет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком - РИА Новости, 16.07.2025
"Аэрофлот" откроет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком
Авиакомпания "Аэрофлот" вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа до 12 октября, сообщила компания. РИА Новости, 16.07.2025
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2025-07-16T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа до 12 октября, сообщила компания. "Аэрофлот вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком на период с 8 августа по 12 октября. Дополнительная частота вводится в связи с высоким спросом на данное направление. Продажа билетов открыта", - сообщили в "Аэрофлоте". В соответствии с обновлённым расписанием рейсы Москва - Геленджик - Москва в июле будут выполняться ежедневно, с 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября – два рейса в сутки. Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик состоится 18 июля. Ранее сообщалось, что компания увеличивает ёмкость рейсов на 16%. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
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москва, геленджик, аэрофлот, россия, общество
Москва, Геленджик, Аэрофлот, Россия, Общество
"Аэрофлот" откроет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком

"Аэрофлот" вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа до 12 октября, сообщила компания.
"Аэрофлот вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком на период с 8 августа по 12 октября. Дополнительная частота вводится в связи с высоким спросом на данное направление. Продажа билетов открыта", - сообщили в "Аэрофлоте".
В соответствии с обновлённым расписанием рейсы Москва - Геленджик - Москва в июле будут выполняться ежедневно, с 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября - три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября – два рейса в сутки.
Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик состоится 18 июля. Ранее сообщалось, что компания увеличивает ёмкость рейсов на 16%.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
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