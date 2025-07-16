https://ria.ru/20250716/rets-2029564479.html

РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в Дальневосточном ФО

РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в Дальневосточном ФО - РИА Новости, 16.07.2025

РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в Дальневосточном ФО

Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:30:00+03:00

2025-07-16T20:30:00+03:00

2025-07-16T20:30:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

дальневосточный фо

экспорт

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса в Дальневосточном федеральном округе - всего 40 наград у 31 компании, сообщает центр.Всероссийская премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который реализуется при активной поддержке министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития и министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Конкурс подчеркивает внимание государства к развитию экспортного потенциала страны."Высокий экспортный потенциал Дальневосточного федерального округа обусловлен развитием отраслей, таких как машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия. Так, например, Приморский край увеличил экспорт рыболовных судов, а Республика Бурятия занимает лидирующую позицию в регионе по экспорту летательных аппаратов, таких как вертолеты. Кроме того, наблюдается значительный рост поставок продукции химической промышленности по итогам прошлого года более чем в два раза, в основном представленной продуктами неорганической химии", - подчеркнул статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов."Примечательно, что ДФО неизменно удерживает лидерство в сфере рыболовства и торговли рыбой и морепродуктами, занимая порядка 67% всего объема отечественного экспорта данной группы товаров в период 2022–2024 годов. Желаю экспортерам округа во всей полноте реализовать свои возможности: оставаться лидерами в традиционно сильных сегментах и наращивать поставки своей машиностроительной продукции, выходя на новые рынки", - добавил он.Примечательно, что среди соискателей этого года 14% компаний уже являются обладателями сертификата "Сделано в России", а среди номинантов эта доля достигает 19%. Более того, подавляющее большинство участников конкурса - 84% - активно используют возможности государственной цифровой платформы "Мой экспорт"."Дальний Восток располагает колоссальным экспортным потенциалом, который реализуется как крупными промышленными холдингами, так и динамично развивающимся сегментом малого и среднего предпринимательства. Регион успешно выводит на мировые рынки обширную номенклатуру высококачественной продукции: от органической продукции АПК и рыбопромыслового комплекса до товаров глубокой переработки. Особое стратегическое значение приобретает интенсивное наращивание экспорта услуг, в частности, в сферах туризма и транспортной логистики. Этот вектор развития является ключевым фактором для диверсификации региональной экономики и укрепления геоэкономических позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.Основные экспортеры Дальневосточного федерального округа: Хабаровский и Камчатский края, Сахалинская и Амурская области."Дальневосточный федеральный округ демонстрирует заметные успехи в экспорте продукции АПК, рыбы и морепродуктов, лесопромышленного комплекса, металлургии и драгоценных металлов. Российский экспортный центр гордится возможностью поддерживать эти достижения, предоставляя комплексные услуги для укрепления экспортного потенциала региона. Так, в 2024 году компаниям ДФО со стороны РЭЦ было оказано более 4,4 тысячи услуг, а меры поддержки получили свыше 1,6 тысячи предприятий", - подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Награждение компаний-победителей по ДФО состоится 21 августа в Благовещенске."Амурские компании производят качественную и востребованную продукцию, успешно выходят на мировые рынки. Большая доля экспорта приходится на Китай, в общем внешнеторговом обороте региона в 2024 году составила она более 60%. Мы наращиваем экспорт экологически чистой сельхозпродукции – сои, соевого масла, меда, пшеницы и кукурузы. Международные проекты в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства, которые реализуются в регионе, гарантируют дальнейший рост показателей по экспорту. Закономерно, что амурские компании часто становятся лауреатами премии "Экспортер года". Такое признание подчеркивает высокий уровень наших компаний, а также дает мощный стимул для дальнейшего развития производителей", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло АО "Улан-Удэнский авиационный завод", Бурятия. Экспортирует вертолеты. Второе место - АО "Нью Форест Про", Хабаровский край. Экспортирует пиломатериалы и топливные гранулы. Третье место - ОАО "Дальхимфарм", Хабаровский край. Экспортирует лекарственные препараты.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило АО "Аметис", Амурская область. Экспортирует пищевые добавки и экстракты из древесины лиственницы даурской. Вторым стало ООО "Божена Вуд", Забайкальский край. Экспортирует погонажные изделия и пиломатериалы. Третьим - ООО "Февральслес", Амурская область. Экспортирует пиломатериал из ели аянской.В номинация "Экспортер года в сфере машиностроения" в категории "Крупный бизнес" победило АО "Дальневосточный завод энергетического машиностроения", Хабаровский край. Экспортирует центробежные компрессоры, нагнетатели газов, газовые технологические турбины и запасные части. Второе - АО "Магаданский механический завод", Магаданская область. Экспортирует промывочно-обогатительное оборудование и запасные части к ним для россыпных месторождений золота и платины. Третье - ООО "Предприятие "Аэротех", Бурятия. Экспортирует части и принадлежности летательных аппаратов.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" получило ООО "Пасифик Краб", Приморский край. Экспортирует живых мороженых крабов и мороженую крабовую продукцию. Вторым стало ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат", Сахалинская область. Экспортирует рыбную муку. Третье место у ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский", Амурская область. Экспортирует масло соевое.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победило ООО "Рыбхолкам", Камчатский край. Экспортирует мороженую рыбопродукцию. Второе место у ООО "Агро Экспорт ДВ", Приморский край. Экспортирует соевое и подсолнечное масло. Третье - у ООО "Красная Звезда", Амурская область. Экспортирует сою, кукурузу, соевое масло и шрот.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" в категории "Крупный бизнес" победило ООО "Славда-Трэйд", Приморский край. Экспортирует питьевую воду.Среди МСП первым стало в этой же номинации ООО "Лунское море", Камчатский край. Экспортирует икру, морепродукты, икорную продукцию и рыбную кулинарию. Вторым - ООО "Ямаровка плюс", Забайкальский край. Экспортирует минеральную воду. Третьим - ООО "Кондитерская фабрика АМТА", Бурятия. Экспортирует кондитерские изделия."Экспортером года в сфере услуг" в категории "Крупный бизнес" стало ГБУЗ Амурской области "Свободненская городская поликлиника", Амурская область. Экспортирует медицинские услуги.Первое место у малого и среднего бизнеса в этой же номинации получило ООО "Райзъ", Приморский край. Экспортирует услуги логистики и таможенного оформления. Второе - ООО "Сибирский кедр", Республика Бурятия. Экспортирует туристические услуги. Третье - ООО "Эквивалент", Приморский край. Экспортирует логистические услуги"Трейдером года" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "Логистика", Бурятия. Экспортирует пищевую продукцию.Среди МСП первым стало ООО "Алтай фиш", Приморский край. Экспортирует рыбу и морепродукты. Второе место у ООО "Торговый Дом "Камчатский Меридиан", Приморский край. Экспортирует рыбу и икру. Третье - у ООО "Азияснаб", Бурятия. Экспортирует товары промышленного назначения.В номинации "Новая география" победило ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат", Сахалинская область. Экспортирует рыбную муку."Прорывом года" стало ООО "Алтай фиш". Второе место у ООО "Азияснаб". Третье - у ИП Долгорова А.В., Республика Бурятия. Экспортирует электротехнику, обогреватели, дымоходы и другие товары."Ответственным экспортером (ESG)" в категории "Крупный бизнес" стало АО "Улан-Удэнский авиационный завод", вторым стало - ОАО "Селенгинский ЦКК", Республика Бурятия. Экспортирует целлюлозный бурый картон и бумагу для гофрирования.Среди МСП в этой категории победило ООО "Глобал Трейд энд Фрейт Форвардинг", Приморский край. Экспортирует логистические услуги."Лучшей женщиной-экспортером" в категории "Малое и среднее предпринимательство" стала Московская Т.А., исполнительный директор ООО "Рыбхолкам", вторая - Оболова А.Р., руководитель ООО "Сибирский кедр", третья - ИП Долгорова А.В.В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" победила Оболова А.Р., руководитель ООО "Сибирский кедр", второе место досталось Загриценко А.О., директор ООО "Ямаровка плюс", на третьем месте Ковалев Р.И., генеральный директор ООО "ДГК ГРУПП", Приморский край. Экспортирует алюминий и соевые бобы.Процесс определения лучших экспортеров традиционно проходит в два этапа. На первом выявляются победители в каждом федеральном округе. Затем из числа лидеров окружных этапов будут отобраны компании, которые будут названы лучшими экспортерами страны. Торжественная церемония награждения федеральных победителей состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250715/eksportery-2029205143.html

https://ria.ru/20250714/eksporter-2029111672.html

https://ria.ru/20250710/sessiya-2028391748.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, дальневосточный фо, экспорт