https://ria.ru/20250716/rebenok-2029505950.html

Россия вернула еще одного ребенка с территории Украины

Россия вернула еще одного ребенка с территории Украины - РИА Новости, 16.07.2025

Россия вернула еще одного ребенка с территории Украины

Еще один ребенок, 13-летний мальчик, вернулся к близким в Россию с Украины при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:22:00+03:00

2025-07-16T16:22:00+03:00

2025-07-16T16:26:00+03:00

россия

украина

катар

мария львова-белова

владимир путин

международный комитет красного креста (мккк)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один ребенок, 13-летний мальчик, вернулся к близким в Россию с Украины при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах, которую ведем по поручению президента России Владимира Путина. При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик", - сказала Львова-Белова журналистам.По словам детского омбудсмена, в 2016 году бабушка по линии матери уехала с внуком на Украину в связи с семейными обстоятельствами. Потом семья приняла решение о возвращении мальчика в Россию, так как воссоединиться с близкими хотел и он сам."Мы взяли обращение в работу. И при содействии государства Катар, Международного комитета Красного Креста, профильных ведомств помогли в воссоединении мальчика с близкими", - заключила Львова-Белова.Аппарат детского омбудсмена уже помог воссоединиться 25 детям из 17 семей с близкими в России и 101 ребенку из 81 семьи на Украине в других странах.

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027636988.html

https://ria.ru/20250619/rossija-2023890412.html

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россия, украина, катар, мария львова-белова, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк), общество