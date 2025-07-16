https://ria.ru/20250716/rak-2029411464.html

Российские ученые создают эндоскопическую систему для борьбы с раком

Российские ученые создают эндоскопическую систему для борьбы с раком - РИА Новости, 16.07.2025

Российские ученые создают эндоскопическую систему для борьбы с раком

Ученые Новосибирского госуниверситета создают эндоскопическую систему нового типа для диагностики и разрушения раковых клеток, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:18:00+03:00

2025-07-16T11:18:00+03:00

2025-07-16T17:20:00+03:00

хорошие новости

новосибирский государственный университет

российский научный фонд

наука

открытия - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/11/987281114_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_fcab002eddb204687f2532f8d0afadee.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета создают эндоскопическую систему нового типа для диагностики и разрушения раковых клеток, сообщили в пресс-службе вуза. Разработка лаборатории нелинейной оптики волноводных систем НГУ стала одним из победителей конкурса мегагрантов Российского научного фонда этого года. "Наш проект направлен на создание инновационного эндоскопического устройства, объединяющего технологии "оптической биопсии" и терапии низкотемпературной плазмы. Его цель — разработка единой системы, обеспечивающей возможности как диагностики, так и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе онкологических, в режиме реального времени", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории Денис Харенко.По его словам, устройство будет сочетать сразу две функции — диагностику с применением машинного обучения и терапию (лазер/плазма). Специалисты пояснили, что сейчас для точной диагностики рака требуется забор тканей из организма. Благодаря оптическим эндоскопическим методам исследование можно проводить in vivo и сразу же применять терапевтическое воздействие. "Создаваемая нами эндоскопическая система нового типа, помимо диагностики, будет способна с помощью лазерного излучения с контролем температуры и низкотемпературной плазмы точно воздействовать на опухолевые клетки, без чрезмерного нагрева вызывая их апоптоз — процесс программируемой клеточной смерти, при котором клетка самоуничтожается, распадаясь на отдельные фрагменты, которые затем поглощаются другими клетками, не вызывая негативных последствий. Это приводит к минимальным повреждениям здоровых тканей. <…> Проект представляет собой значительный шаг вперед в области "оптической биопсии" и эндоскопической терапии", — добавил Харенко. Одна из основных задач ученых — оптимизация процесса диагностики и лечения рака. Предполагается, что интеграция многофотонной флуоресценции и комбинационного рассеяния еще больше расширит диагностические возможности устройства, позволяя с микроскопической точностью обнаруживать биомаркеры, характерные для разных стадий заболевания. "Мы уверены, что наша экспериментальная установка с возможностью точного контроля низкотемпературной плазмы позволит проводить локализованное воздействие на пораженные участки органов и тканей, что создаст основу для применения технологии в клинической практике", — сказал Харенко.По его словам, в НГУ намереваются создать гибкую и высокоэффективную систему визуализации и терапии, которая затем станет стандартом в области диагностики и лечения заболеваний ЖКТ, в том числе онкологических, на ранних стадиях.

https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html

https://ria.ru/20250610/nauka-2021823350.html

https://ria.ru/20250312/nauka-2003673670.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирский государственный университет, российский научный фонд, наука, открытия - риа наука