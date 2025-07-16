https://ria.ru/20250716/rabota-2029346067.html

HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве

HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве - РИА Новости, 16.07.2025

HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве

При онлайн-трудоустройстве есть риск столкнуться с недобросовестным работодателем и переработками, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:15:00+03:00

2025-07-16T03:15:00+03:00

2025-07-16T04:48:00+03:00

общество

амалко

гарри мурадян

работа

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. При онлайн-трудоустройстве есть риск столкнуться с недобросовестным работодателем и переработками, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.По его словам, из-за отсутствия личного контакта сложно проверить надежность компаний, что увеличивает риск мошенничества и нечестных условий труда."Один из минусов онлайн-трудоустройства — это неравномерность условий труда. Отсутствие стандартизации и контроля может приводить к неоправданной нагрузке или, наоборот, низкой занятости", — предупредил эксперт.К тому же стоит учитывать, что онлайн-платформы подвержены рискам утечки личных данных и кибератак, а неформальная занятость или фриланс снижают социальные гарантии и защиту прав работников.Мурадян также добавил, что удаленная работа создает трудности адаптации к коллективу.Онлайн-найм несет риски и для работодателей. Поскольку удаленно сложно оценить реальные навыки кандидата, велика вероятность ошибки при найме.

https://ria.ru/20250715/uvolnenie-2029128513.html

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общество, амалко, гарри мурадян, работа