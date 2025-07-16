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HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве - РИА Новости, 16.07.2025
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03:15 16.07.2025 (обновлено: 04:48 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rabota-2029346067.html
HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве
HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве - РИА Новости, 16.07.2025
HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве
При онлайн-трудоустройстве есть риск столкнуться с недобросовестным работодателем и переработками, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:15:00+03:00
2025-07-16T04:48:00+03:00
общество
амалко
гарри мурадян
работа
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. При онлайн-трудоустройстве есть риск столкнуться с недобросовестным работодателем и переработками, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.По его словам, из-за отсутствия личного контакта сложно проверить надежность компаний, что увеличивает риск мошенничества и нечестных условий труда."Один из минусов онлайн-трудоустройства — это неравномерность условий труда. Отсутствие стандартизации и контроля может приводить к неоправданной нагрузке или, наоборот, низкой занятости", — предупредил эксперт.К тому же стоит учитывать, что онлайн-платформы подвержены рискам утечки личных данных и кибератак, а неформальная занятость или фриланс снижают социальные гарантии и защиту прав работников.Мурадян также добавил, что удаленная работа создает трудности адаптации к коллективу.Онлайн-найм несет риски и для работодателей. Поскольку удаленно сложно оценить реальные навыки кандидата, велика вероятность ошибки при найме.
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общество, амалко, гарри мурадян, работа
Общество, АМАЛКО, Гарри Мурадян, Работа
HR-эксперт назвал главные риски при онлайн-трудоустройстве

АМАЛКО: при онлайн-трудоустройстве есть риск столкнуться с переработками

© Getty Images / Oscar WongНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Oscar Wong
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. При онлайн-трудоустройстве есть риск столкнуться с недобросовестным работодателем и переработками, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
По его словам, из-за отсутствия личного контакта сложно проверить надежность компаний, что увеличивает риск мошенничества и нечестных условий труда.
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"Один из минусов онлайн-трудоустройства — это неравномерность условий труда. Отсутствие стандартизации и контроля может приводить к неоправданной нагрузке или, наоборот, низкой занятости", — предупредил эксперт.
К тому же стоит учитывать, что онлайн-платформы подвержены рискам утечки личных данных и кибератак, а неформальная занятость или фриланс снижают социальные гарантии и защиту прав работников.
Мурадян также добавил, что удаленная работа создает трудности адаптации к коллективу.
Онлайн-найм несет риски и для работодателей. Поскольку удаленно сложно оценить реальные навыки кандидата, велика вероятность ошибки при найме.
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