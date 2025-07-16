https://ria.ru/20250716/pvo-2029584717.html

Над Брянской и Орловской областями сбили восемь беспилотников ВСУ

Над Брянской и Орловской областями сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

Над Брянской и Орловской областями сбили восемь беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:46:00+03:00

2025-07-16T23:46:00+03:00

2025-07-16T23:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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орловская область

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вооруженные силы украины

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого июля 2025 года в период с 23.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

брянская область

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безопасность, орловская область, россия, вооруженные силы украины, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)