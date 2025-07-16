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Над Брянской и Орловской областями сбили восемь беспилотников ВСУ
Над Брянской и Орловской областями сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Над Брянской и Орловской областями сбили восемь беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:46:00+03:00
2025-07-16T23:46:00+03:00
2025-07-16T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого июля 2025 года в период с 23.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской и Орловской областями сбили восемь беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями