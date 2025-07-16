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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 16.07.2025 (обновлено: 07:17 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/pvo-2029371563.html
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА - РИА Новости, 16.07.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА
ПВО за ночь сбила восемь дронов ВСУ над тремя регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:11:00+03:00
2025-07-16T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
курская область
безопасность
азовское море
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила восемь дронов ВСУ над тремя регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, курская область, безопасность, азовское море, вооруженные силы украины, белгородская область, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Курская область, Безопасность, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила восемь дронов ВСУ над тремя регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Как уточнили в ведомстве:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымКурская областьБезопасностьАзовское мореВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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