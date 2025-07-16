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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА - РИА Новости, 16.07.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА
ПВО за ночь сбила восемь дронов ВСУ над тремя регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:11:00+03:00
2025-07-16T07:11:00+03:00
2025-07-16T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила восемь дронов ВСУ над тремя регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами