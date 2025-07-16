https://ria.ru/20250716/putin-2029567550.html

Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске

Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске - РИА Новости, 16.07.2025

Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске

Президент России Владимир Путин высоко оценил новый памятник "Защитникам Отечества", который был открыт в 2024 году в центре Челябинска в память о героях... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:56:00+03:00

2025-07-16T20:56:00+03:00

2025-07-16T20:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

челябинск

россия

челябинская область

владимир путин

алексей текслер

спецоперация

общество

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил новый памятник "Защитникам Отечества", который был открыт в 2024 году в центре Челябинска в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. Мемориал "Защитникам Отечества" представляет собой гранитную стелу, у подножия которой стоит бронзовая скульптура солдата и девушки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что памятник является символом благодарности участникам СВО, он также посвящён семьям военнослужащих. На встрече с главой государства в среду Текслер рассказал, что памятник понравился и участникам спецоперации, и членам их семей, и обычным горожанам. "Какой красивый памятник", - отреагировал Путин, посмотрев на его изображение, которое принес глава региона на встречу.

https://ria.ru/20250716/putin-2029556858.html

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