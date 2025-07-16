https://ria.ru/20250716/putin-2029567550.html
Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске
Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске - РИА Новости, 16.07.2025
Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске
Президент России Владимир Путин высоко оценил новый памятник "Защитникам Отечества", который был открыт в 2024 году в центре Челябинска в память о героях... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:56:00+03:00
2025-07-16T20:56:00+03:00
2025-07-16T20:56:00+03:00
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил новый памятник "Защитникам Отечества", который был открыт в 2024 году в центре Челябинска в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. Мемориал "Защитникам Отечества" представляет собой гранитную стелу, у подножия которой стоит бронзовая скульптура солдата и девушки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что памятник является символом благодарности участникам СВО, он также посвящён семьям военнослужащих. На встрече с главой государства в среду Текслер рассказал, что памятник понравился и участникам спецоперации, и членам их семей, и обычным горожанам. "Какой красивый памятник", - отреагировал Путин, посмотрев на его изображение, которое принес глава региона на встречу.
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Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске
Путину понравился новый памятник "Защитникам Отечества" в Челябинске