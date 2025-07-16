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Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029567550.html
Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске
Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске - РИА Новости, 16.07.2025
Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске
Президент России Владимир Путин высоко оценил новый памятник "Защитникам Отечества", который был открыт в 2024 году в центре Челябинска в память о героях... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:56:00+03:00
2025-07-16T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
челябинск
россия
челябинская область
владимир путин
алексей текслер
спецоперация
общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил новый памятник "Защитникам Отечества", который был открыт в 2024 году в центре Челябинска в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. Мемориал "Защитникам Отечества" представляет собой гранитную стелу, у подножия которой стоит бронзовая скульптура солдата и девушки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что памятник является символом благодарности участникам СВО, он также посвящён семьям военнослужащих. На встрече с главой государства в среду Текслер рассказал, что памятник понравился и участникам спецоперации, и членам их семей, и обычным горожанам. "Какой красивый памятник", - отреагировал Путин, посмотрев на его изображение, которое принес глава региона на встречу.
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челябинск, россия, челябинская область, владимир путин, алексей текслер, спецоперация, общество
Специальная военная операция на Украине, Челябинск, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Алексей Текслер, Спецоперация, Общество
Путин оценил памятник в честь героев спецоперации в Челябинске

Путину понравился новый памятник "Защитникам Отечества" в Челябинске

© Фото : пресс-служба правительства Челябинской областиПамятник "Защитникам Отечества" в Челябинске на Аллее Славы
Памятник Защитникам Отечества в Челябинске на Аллее Славы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Челябинской области
Памятник "Защитникам Отечества" в Челябинске на Аллее Славы. Архивное фото
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил новый памятник "Защитникам Отечества", который был открыт в 2024 году в центре Челябинска в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции.
Мемориал "Защитникам Отечества" представляет собой гранитную стелу, у подножия которой стоит бронзовая скульптура солдата и девушки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что памятник является символом благодарности участникам СВО, он также посвящён семьям военнослужащих.
На встрече с главой государства в среду Текслер рассказал, что памятник понравился и участникам спецоперации, и членам их семей, и обычным горожанам.
"Какой красивый памятник", - отреагировал Путин, посмотрев на его изображение, которое принес глава региона на встречу.
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Специальная военная операция на УкраинеЧелябинскРоссияЧелябинская областьВладимир ПутинАлексей ТекслерСпецоперацияОбщество
 
 
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