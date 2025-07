https://ria.ru/20250716/putin-2029566288.html

Путин осмотрел городской курорт "Притяжение" в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магнитогорск осмотрел городской курорт "Притяжение". Парк площадью 400 гектар доступен круглый год и объединяет образовательный, музейный, общественный, спортивный и гостиничный комплексы. Также на этом городском курорте открыты детские площадки, заведения общепита, озера с пляжами, набережная и бульвары. Постройки вокруг зеленых участков невысокие - до четырех этажей. Уже открыты школа и детский сад, планируется завершить возведение небольшого современного офисного центра. Кроме того, проект "Притяжения" предполагает создание на территории парка интеллектуальных кластеров - своего рода аналога международных IT-деревень.Главу государства сопровождали полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основной инвестор - глава ММК Виктор Рашников."Виктор Филиппович, здорово!" - похвалил Путин и отметил скромность предпринимателя, вкладывающего в городское благоустройство личные средства.Главе государства продемонстрировали поющий фонтан, который он по видеосвязи открывал год назад: бьющие из гранитного основания струи с подсветкой "танцевали" в такт композициям группы Queen Show must go on, Георгия Свиридова "Время вперед!" и других. Это самый большой в мире подобный фонтан.

