https://ria.ru/20250716/putin-2029566288.html
Путин осмотрел городской курорт "Притяжение" в Магнитогорске
Путин осмотрел городской курорт "Притяжение" в Магнитогорске - РИА Новости, 16.07.2025
Путин осмотрел городской курорт "Притяжение" в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магнитогорск осмотрел городской курорт "Притяжение". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:46:00+03:00
2025-07-16T20:46:00+03:00
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магнитогорск осмотрел городской курорт "Притяжение". Парк площадью 400 гектар доступен круглый год и объединяет образовательный, музейный, общественный, спортивный и гостиничный комплексы. Также на этом городском курорте открыты детские площадки, заведения общепита, озера с пляжами, набережная и бульвары. Постройки вокруг зеленых участков невысокие - до четырех этажей. Уже открыты школа и детский сад, планируется завершить возведение небольшого современного офисного центра. Кроме того, проект "Притяжения" предполагает создание на территории парка интеллектуальных кластеров - своего рода аналога международных IT-деревень.Главу государства сопровождали полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основной инвестор - глава ММК Виктор Рашников."Виктор Филиппович, здорово!" - похвалил Путин и отметил скромность предпринимателя, вкладывающего в городское благоустройство личные средства.Главе государства продемонстрировали поющий фонтан, который он по видеосвязи открывал год назад: бьющие из гранитного основания струи с подсветкой "танцевали" в такт композициям группы Queen Show must go on, Георгия Свиридова "Время вперед!" и других. Это самый большой в мире подобный фонтан.
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строительство, россия, магнитогорск, владимир путин, общество
Строительство, Россия, Магнитогорск, Владимир Путин, Общество
Путин осмотрел городской курорт "Притяжение" в Магнитогорске
Путин в ходе поездки в Магнитогорск осмотрел городской курорт "Притяжение"
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магнитогорск осмотрел городской курорт "Притяжение".
Парк площадью 400 гектар доступен круглый год и объединяет образовательный, музейный, общественный, спортивный и гостиничный комплексы. Также на этом городском курорте открыты детские площадки, заведения общепита, озера с пляжами, набережная и бульвары.
Постройки вокруг зеленых участков невысокие - до четырех этажей. Уже открыты школа и детский сад, планируется завершить возведение небольшого современного офисного центра. Кроме того, проект "Притяжения" предполагает создание на территории парка интеллектуальных кластеров - своего рода аналога международных IT-деревень.
Главу государства сопровождали полпред в УрФО Артем Жога
, губернатор Челябинской области Алексей Текслер
и основной инвестор - глава ММК Виктор Рашников
.
"Виктор Филиппович, здорово!" - похвалил Путин и отметил скромность предпринимателя, вкладывающего в городское благоустройство личные средства.
Главе государства продемонстрировали поющий фонтан, который он по видеосвязи открывал год назад: бьющие из гранитного основания струи с подсветкой "танцевали" в такт композициям группы Queen Show must go on, Георгия Свиридова
"Время вперед!" и других. Это самый большой в мире подобный фонтан.