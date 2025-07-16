https://ria.ru/20250716/putin-2029566120.html

Путин отметил важность поддержки молодых семей в России

Путин отметил важность поддержки молодых семей в России - РИА Новости, 16.07.2025

Путин отметил важность поддержки молодых семей в России

Молодым семьям в России нужно оказать помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:45:00+03:00

2025-07-16T20:45:00+03:00

2025-07-16T20:45:00+03:00

общество

россия

челябинская область

магнитогорск

владимир путин

алексей текслер

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл – РИА Новости. Молодым семьям в России нужно оказать помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в рамках поездки в Магнитогорск провел отдельную встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Текслер рассказал об одной из мер поддержки молодежи, реализуемой в Челябинской области, – региональном студенческом семейном капитале. "Молодым семьям нужно оказывать помощь", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250714/soveschanie-2029018199.html

россия

челябинская область

магнитогорск

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2025

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общество, россия, челябинская область, магнитогорск, владимир путин, алексей текслер