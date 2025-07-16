https://ria.ru/20250716/putin-2029565886.html

Путин поздравил "Автодор" с 16-летием

Путин поздравил "Автодор" с 16-летием - РИА Новости, 16.07.2025

Путин поздравил "Автодор" с 16-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил госкомпанию "Автодор" с 16-летием, отметив, что компания вносит весомый вклад в развитие скоростных автомагистралей... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:43:00+03:00

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магнитогорск

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владимир путин

автодор

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил госкомпанию "Автодор" с 16-летием, отметив, что компания вносит весомый вклад в развитие скоростных автомагистралей России. Путин в среду работает в Магнитогорске. Глава государства по видеосвязи дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В ходе церемонии Путин напомнил, что трасса находится в управлении госкомпании "Автодор", которой 17 июля исполнится 16 лет. "Автодор" вносит весомый вклад в развитие скоростных автомобильных магистралей нашей станы. Их протяженность за время работы компании увеличилась более чем в 2,5 раза. Хочу поздравить слаженный коллектив компании с этой замечательной датой и пожелать вам дальнейших успехов, новых свершений и всего самого доброго", - сказал Путин.

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россия, магнитогорск, пермский край, владимир путин, автодор, общество