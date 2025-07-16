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Путин поздравил "Автодор" с 16-летием - РИА Новости, 16.07.2025
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20:43 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029565886.html
Путин поздравил "Автодор" с 16-летием
Путин поздравил "Автодор" с 16-летием - РИА Новости, 16.07.2025
Путин поздравил "Автодор" с 16-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил госкомпанию "Автодор" с 16-летием, отметив, что компания вносит весомый вклад в развитие скоростных автомагистралей... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:43:00+03:00
2025-07-16T20:43:00+03:00
россия
магнитогорск
пермский край
владимир путин
автодор
общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил госкомпанию "Автодор" с 16-летием, отметив, что компания вносит весомый вклад в развитие скоростных автомагистралей России. Путин в среду работает в Магнитогорске. Глава государства по видеосвязи дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В ходе церемонии Путин напомнил, что трасса находится в управлении госкомпании "Автодор", которой 17 июля исполнится 16 лет. "Автодор" вносит весомый вклад в развитие скоростных автомобильных магистралей нашей станы. Их протяженность за время работы компании увеличилась более чем в 2,5 раза. Хочу поздравить слаженный коллектив компании с этой замечательной датой и пожелать вам дальнейших успехов, новых свершений и всего самого доброго", - сказал Путин.
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россия, магнитогорск, пермский край, владимир путин, автодор, общество
Россия, Магнитогорск, Пермский край, Владимир Путин, Автодор, Общество
Путин поздравил "Автодор" с 16-летием

Путин: "Автодор" вносит весомый вклад в развитие скоростных автомагистралей

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил госкомпанию "Автодор" с 16-летием, отметив, что компания вносит весомый вклад в развитие скоростных автомагистралей России.
Путин в среду работает в Магнитогорске. Глава государства по видеосвязи дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В ходе церемонии Путин напомнил, что трасса находится в управлении госкомпании "Автодор", которой 17 июля исполнится 16 лет.
"Автодор" вносит весомый вклад в развитие скоростных автомобильных магистралей нашей станы. Их протяженность за время работы компании увеличилась более чем в 2,5 раза. Хочу поздравить слаженный коллектив компании с этой замечательной датой и пожелать вам дальнейших успехов, новых свершений и всего самого доброго", - сказал Путин.
Путин на церемонии открытия участка Дюртюли – Ачит автомобильной дороги М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин принял участие в открытии нового участка дороги М-12
Вчера, 18:52
 
РоссияМагнитогорскПермский крайВладимир ПутинАвтодорОбщество
 
 
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