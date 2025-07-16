https://ria.ru/20250716/putin-2029556858.html

Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском

Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском - РИА Новости, 16.07.2025

Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском

Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината вспомнил, как катался на лыжах недалеко от... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:37:00+03:00

2025-07-16T19:37:00+03:00

2025-07-16T19:37:00+03:00

магнитогорск

россия

челябинская область

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината вспомнил, как катался на лыжах недалеко от Магнитогорска. Глава государства в среду во время поездки в Челябинскую область посетил комбинат и пообщался с работниками предприятия. Одна из сотрудниц подняла вопрос о модернизации аэропорта в Магнитогорске, который стал "маловат" для города в том числе с учетом развития туризма. Девушка рассказала про развитие промышленного туризма в самом Магнитогорске и упомянула, что рядом находятся горнолыжные центры Банное и Абзаково в Башкирии, куда тоже приезжает много людей. "Катался там на лыжах", - отметил Путин, улыбнувшись.

https://ria.ru/20250326/putin-2007568880.html

магнитогорск

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челябинская область

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магнитогорск, россия, челябинская область, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат