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Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском - РИА Новости, 16.07.2025
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19:37 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029556858.html
Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском
Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском - РИА Новости, 16.07.2025
Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском
Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината вспомнил, как катался на лыжах недалеко от... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:37:00+03:00
2025-07-16T19:37:00+03:00
магнитогорск
россия
челябинская область
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината вспомнил, как катался на лыжах недалеко от Магнитогорска. Глава государства в среду во время поездки в Челябинскую область посетил комбинат и пообщался с работниками предприятия. Одна из сотрудниц подняла вопрос о модернизации аэропорта в Магнитогорске, который стал "маловат" для города в том числе с учетом развития туризма. Девушка рассказала про развитие промышленного туризма в самом Магнитогорске и упомянула, что рядом находятся горнолыжные центры Банное и Абзаково в Башкирии, куда тоже приезжает много людей. "Катался там на лыжах", - отметил Путин, улыбнувшись.
https://ria.ru/20250326/putin-2007568880.html
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магнитогорск, россия, челябинская область, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском

Путин рассказал, как катался на лыжах недалеко от Магнитогорска

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината вспомнил, как катался на лыжах недалеко от Магнитогорска.
Глава государства в среду во время поездки в Челябинскую область посетил комбинат и пообщался с работниками предприятия. Одна из сотрудниц подняла вопрос о модернизации аэропорта в Магнитогорске, который стал "маловат" для города в том числе с учетом развития туризма.
Девушка рассказала про развитие промышленного туризма в самом Магнитогорске и упомянула, что рядом находятся горнолыжные центры Банное и Абзаково в Башкирии, куда тоже приезжает много людей.
"Катался там на лыжах", - отметил Путин, улыбнувшись.
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МагнитогорскРоссияЧелябинская областьВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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