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Путин оценил состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска
Путин оценил состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска - РИА Новости, 16.07.2025
Путин оценил состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска
Президент России Владимир Путин рассказал, что на себе почувствовал состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Магнитогорска, отметив, что до ее... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:20:00+03:00
2025-07-16T19:20:00+03:00
2025-07-16T19:20:00+03:00
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на себе почувствовал состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Магнитогорска, отметив, что до ее нормативного состояния еще "далековато". Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду. Он отметил, что именно с вопроса состояния ВПП начался его разговор с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером во время поездки из аэропорта. "Я знаю об этом, правда, губернатор считает, что полосу уже привели в нормативное состояние, но у меня возникли сомнения, потому что я почувствовал на себе, что там до норматива еще далековато", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
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магнитогорск, россия, челябинская область, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество
Путин оценил состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска
Путин: до нормативного состояния ВПП в аэропорту Магнитогорска еще далеко