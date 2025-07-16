https://ria.ru/20250716/putin-2029551388.html

Путин оценил состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска

Путин оценил состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска - РИА Новости, 16.07.2025

Путин оценил состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска

Президент России Владимир Путин рассказал, что на себе почувствовал состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Магнитогорска, отметив, что до ее... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:20:00+03:00

2025-07-16T19:20:00+03:00

2025-07-16T19:20:00+03:00

магнитогорск

россия

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алексей текслер

магнитогорский металлургический комбинат

общество

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на себе почувствовал состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Магнитогорска, отметив, что до ее нормативного состояния еще "далековато". Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду. Он отметил, что именно с вопроса состояния ВПП начался его разговор с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером во время поездки из аэропорта. "Я знаю об этом, правда, губернатор считает, что полосу уже привели в нормативное состояние, но у меня возникли сомнения, потому что я почувствовал на себе, что там до норматива еще далековато", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

https://ria.ru/20250716/putin-2029543249.html

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магнитогорск, россия, челябинская область, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, общество