Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029548596.html
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором - РИА Новости, 16.07.2025
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором Алексеем Текслером. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:00:00+03:00
2025-07-16T19:00:00+03:00
магнитогорск
алексей текслер
магнитогорский металлургический комбинат
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029534403_494:0:2643:1209_1920x0_80_0_0_0cc6672d3a450406522e337b7064ed7b.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором Алексеем Текслером. "С губернатором мы в контакте постоянно находимся... Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, и о развитии отрасли в целом, и о Магнитогорске в частности", - сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
https://rsport.ria.ru/20250716/putin-2029547184.html
магнитогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029534403_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_4399dd06dc6fb1a35234958c20306f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магнитогорск, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Магнитогорск, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором

Путин заявил, что находится в контакте с челябинским губернатором Текслером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Читать ria.ru в
Дзен
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором Алексеем Текслером.
"С губернатором мы в контакте постоянно находимся... Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, и о развитии отрасли в целом, и о Магнитогорске в частности", - сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Путин о главном развлечении своего детства - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин назвал главное развлечение своего детства
Вчера, 18:55
 
МагнитогорскАлексей ТекслерМагнитогорский металлургический комбинатОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала