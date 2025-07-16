https://ria.ru/20250716/putin-2029548596.html

Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором

Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором - РИА Новости, 16.07.2025

Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором

Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором Алексеем Текслером. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:00:00+03:00

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магнитогорск

алексей текслер

магнитогорский металлургический комбинат

общество

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором Алексеем Текслером. "С губернатором мы в контакте постоянно находимся... Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, и о развитии отрасли в целом, и о Магнитогорске в частности", - сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

https://rsport.ria.ru/20250716/putin-2029547184.html

магнитогорск

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2025

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магнитогорск, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, общество