https://ria.ru/20250716/putin-2029548596.html
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором - РИА Новости, 16.07.2025
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором Алексеем Текслером. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:00:00+03:00
2025-07-16T19:00:00+03:00
2025-07-16T19:00:00+03:00
магнитогорск
алексей текслер
магнитогорский металлургический комбинат
общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором Алексеем Текслером. "С губернатором мы в контакте постоянно находимся... Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, и о развитии отрасли в целом, и о Магнитогорске в частности", - сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
https://rsport.ria.ru/20250716/putin-2029547184.html
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магнитогорск, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Магнитогорск, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество
Путин рассказал, что находится в контакте с челябинским губернатором
Путин заявил, что находится в контакте с челябинским губернатором Текслером