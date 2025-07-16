https://ria.ru/20250716/putin-2029546674.html
Путин отметил развитие Магнитогорска
Путин отметил развитие Магнитогорска - РИА Новости, 16.07.2025
Путин отметил развитие Магнитогорска
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Челябинскую область отметил развитие Магнитогорска, где строят и капитально ремонтируют больницы, детские сады... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:53:00+03:00
2025-07-16T18:53:00+03:00
2025-07-16T18:53:00+03:00
магнитогорск
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челябинская область
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Челябинскую область отметил развитие Магнитогорска, где строят и капитально ремонтируют больницы, детские сады и другие объекты. "Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, о развитии области в целом, о Магнитогорске в частности. Надеюсь, что вы это видите, чувствуете. Больницы, детские сады капитально ремонтируются, новые строятся. До конца этого года будут еще введены объекты … Социалка будет развиваться, детские сады школы, объекты здравоохранения, больницы", - сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
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магнитогорск, россия, челябинская область, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин отметил развитие Магнитогорска
Путин в ходе поездки в Челябинскую область отметил развитие Магнитогорска