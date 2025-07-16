https://ria.ru/20250716/putin-2029546334.html

Путин принял участие в открытии нового участка дороги М-12

Путин принял участие в открытии нового участка дороги М-12 - РИА Новости, 16.07.2025

Путин принял участие в открытии нового участка дороги М-12

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:52:00+03:00

2025-07-16T18:52:00+03:00

2025-07-16T19:31:00+03:00

общество

магнитогорск

пермский край

свердловская область

владимир путин

марат хуснуллин

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости. Путин в среду прибыл в Магнитогорск. Президент принял участие в торжественной церемонии открытия нового участка автодороги в режиме видеоконференции. Скоростная трасса Дюртюли – Ачит пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Всего на этой скоростной дороге возведены 99 искусственных сооружений, в числе которых путепроводы, мосты и переходы. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство участка автомобильной дороги, будет завершено в середине лета, в 2026 году дорога будет продлена до Тюмени.

https://ria.ru/20250707/putin-2027692981.html

магнитогорск

пермский край

свердловская область

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Путин на церемонии открытия участка Дюртюли – Ачит автомобильной дороги М-12 "Восток" Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-16T18:52 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, магнитогорск, пермский край, свердловская область, владимир путин, марат хуснуллин