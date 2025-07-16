https://ria.ru/20250716/putin-2029545775.html

Путин пообщался с Жогой и Текслером во время поездки по Магнитогорску

Путин пообщался с Жогой и Текслером во время поездки по Магнитогорску - РИА Новости, 16.07.2025

Путин пообщался с Жогой и Текслером во время поездки по Магнитогорску

Президент России Владимир Путин пообщался в своем автомобиле Aurus с полномочным представителем в Уральском Федеральном округе Артёмом Жогой и губернатором... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:49:00+03:00

2025-07-16T18:49:00+03:00

2025-07-16T18:49:00+03:00

политика

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дмитрий песков

антон алиханов

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался в своем автомобиле Aurus с полномочным представителем в Уральском Федеральном округе Артёмом Жогой и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером во время поездки по Магнитогорску, передает корреспондент РИА Новости. Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду. Жога и Текслер вышли из президентского лимузина Aurus вместе с Путиным, когда автомобиль главы государства приехал на территорию Магнитогорского металлургического комбината. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин пообщался с полномочным представителем и губернатором во время поездки по городу. "Да", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Путин сообщал, что при необходимости может провести совещания прямо в лимузине Aurus. Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Помимо Жоги и Текслера, его сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Шиляев.

https://ria.ru/20250716/putin-2029543249.html

https://ria.ru/20250303/aurus-2002752339.html

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политика, россия, магнитогорск, владимир путин, дмитрий песков, антон алиханов, магнитогорский металлургический комбинат