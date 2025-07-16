https://ria.ru/20250716/putin-2029545083.html

Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината

Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 16.07.2025

Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината

Президент Владимир Путин во время визита в Челябинскую область посетил Магнитогорский металлургический комбинат, пообщался с работниками предприятия, а также... РИА Новости, 16.07.2025

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2025-07-16T21:24:00+03:00

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магнитогорск

россия

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общество

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визита в Челябинскую область посетил Магнитогорский металлургический комбинат, пообщался с работниками предприятия, а также провел отдельную встречу с губернатором Алексеем Текслером. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Также Путин провел отдельную встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. В частности, глава региона сообщил президенту, что в Челябинской области в 2025 году отремонтируют и построят 98 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.Сегодня Путин начал свой визит в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где запустил производство в цеху машиностроительной продукции. Также президент принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Путин поучаствовал в торжественной церемонии в режиме видеоконференции.

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