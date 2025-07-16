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Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 16.07.2025
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21:24 16.07.2025 (обновлено: 22:14 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029545083.html
Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината
Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 16.07.2025
Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината
Президент Владимир Путин во время визита в Челябинскую область посетил Магнитогорский металлургический комбинат, пообщался с работниками предприятия, а также... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:24:00+03:00
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магнитогорск
россия
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визита в Челябинскую область посетил Магнитогорский металлургический комбинат, пообщался с работниками предприятия, а также провел отдельную встречу с губернатором Алексеем Текслером. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Также Путин провел отдельную встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. В частности, глава региона сообщил президенту, что в Челябинской области в 2025 году отремонтируют и построят 98 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.Сегодня Путин начал свой визит в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где запустил производство в цеху машиностроительной продукции. Также президент принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Путин поучаствовал в торжественной церемонии в режиме видеоконференции.
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Путин поздравил металлургов с их наступающим профессиональным праздником
Президент поздравил сотрудников комбината и всех работников металлургического комплекса с наступающим Днем металлурга.
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Путин о поддержке автопрома
Владимир Путин, говоря об утильсборе, заявил, что власти будут настраивать систему поддержки автопрома так, чтобы и помочь производителям, и не навредить покупателям.
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магнитогорск, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Магнитогорск, Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество

Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визита в Челябинскую область посетил Магнитогорский металлургический комбинат, пообщался с работниками предприятия, а также провел отдельную встречу с губернатором Алексеем Текслером. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Президент поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.
  • Количество вредных выбросов на Магнитогорском металлургическом комбинате уменьшается в разы.
  • Путин обсудил с челябинским губернатором строительство нового аэропорта в Магнитогорске. Президент пообещал обратить внимание на возведение транспортного узла, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок.
© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи № 12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи № 12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
  • Власти будут настраивать систему поддержки автопрома так, чтобы и помочь производителям, и не навредить покупателям, отметил Путин, говоря об утильсборе.
  • Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей.
  • Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны. Но самое главное — создана единая система поддержки рождаемости: от беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка.
Также Путин провел отдельную встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. В частности, глава региона сообщил президенту, что в Челябинской области в 2025 году отремонтируют и построят 98 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
Сегодня Путин начал свой визит в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где запустил производство в цеху машиностроительной продукции.
Также президент принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Путин поучаствовал в торжественной церемонии в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин пообщался с Жогой и Текслером во время поездки по Магнитогорску
Вчера, 18:49
 
МагнитогорскРоссияВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинатОбщество
 
 
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