https://ria.ru/20250716/putin-2029544409.html

Путин посетит городской парк в Магнитогорске

Путин посетит городской парк в Магнитогорске - РИА Новости, 16.07.2025

Путин посетит городской парк в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Магнитогорск планирует посетить парк в городе. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:43:00+03:00

2025-07-16T18:43:00+03:00

2025-07-16T18:43:00+03:00

россия

магнитогорск

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

общество

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Магнитогорск планирует посетить парк в городе. "Я пока только комбинат посмотрел, правда, мы еще в парк собираемся поехать посмотреть новый", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на вопрос о своих впечатлениях от визита.

https://ria.ru/20250716/putin-2029541439.html

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россия, магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, общество