https://ria.ru/20250716/putin-2029544409.html
Путин посетит городской парк в Магнитогорске
Путин посетит городской парк в Магнитогорске - РИА Новости, 16.07.2025
Путин посетит городской парк в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Магнитогорск планирует посетить парк в городе. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:43:00+03:00
2025-07-16T18:43:00+03:00
2025-07-16T18:43:00+03:00
россия
магнитогорск
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Магнитогорск планирует посетить парк в городе. "Я пока только комбинат посмотрел, правда, мы еще в парк собираемся поехать посмотреть новый", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на вопрос о своих впечатлениях от визита.
https://ria.ru/20250716/putin-2029541439.html
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россия, магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Россия, Магнитогорск, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество
Путин посетит городской парк в Магнитогорске
Путин во время поездки в Магнитогорск планирует посетить городской парк