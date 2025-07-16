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Путин рассказал о снижении вредных выбросов на Магнитогорском комбинате - РИА Новости, 16.07.2025
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18:32 16.07.2025 (обновлено: 18:56 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029543072.html
Путин рассказал о снижении вредных выбросов на Магнитогорском комбинате
Путин рассказал о снижении вредных выбросов на Магнитогорском комбинате - РИА Новости, 16.07.2025
Путин рассказал о снижении вредных выбросов на Магнитогорском комбинате
Количество вредных выбросов на Магнитогорском металлургическом комбинате уменьшается в разы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:32:00+03:00
2025-07-16T18:56:00+03:00
магнитогорский металлургический комбинат
экономика
россия
владимир путин
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Количество вредных выбросов на Магнитогорском металлургическом комбинате уменьшается в разы, заявил президент России Владимир Путин."Эти результаты подтверждаются соответствующими службами контроля, в разы, именно в разы уменьшается количество вредных выбросов", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.По его словам, руководство предприятия, акционеры вкладывают в среднем за последние годы 90 миллиардов рублей в модернизацию. В этом году вложений будет поменьше, но в следующем году опять ожидается увеличение, добавил президент.
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магнитогорский металлургический комбинат, экономика, россия, владимир путин
Магнитогорский металлургический комбинат, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о снижении вредных выбросов на Магнитогорском комбинате

Путин: количество выбросов на Магнитогорском комбинате уменьшается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Количество вредных выбросов на Магнитогорском металлургическом комбинате уменьшается в разы, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти результаты подтверждаются соответствующими службами контроля, в разы, именно в разы уменьшается количество вредных выбросов", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
По его словам, руководство предприятия, акционеры вкладывают в среднем за последние годы 90 миллиардов рублей в модернизацию. В этом году вложений будет поменьше, но в следующем году опять ожидается увеличение, добавил президент.
Сотрудник ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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