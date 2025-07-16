https://ria.ru/20250716/putin-2029542595.html

Путин пообещал работать над поддержкой автопрома в интересах покупателей

Путин пообещал работать над поддержкой автопрома в интересах покупателей - РИА Новости, 16.07.2025

Путин пообещал работать над поддержкой автопрома в интересах покупателей

Президент РФ Владимир Путин, говоря об утильсборе, заявил, что власти будут настраивать систему поддержки автопрома так, чтобы и помочь производителям, и не... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:31:00+03:00

2025-07-16T18:31:00+03:00

2025-07-16T19:03:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

магнитогорск

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об утильсборе, заявил, что власти будут настраивать систему поддержки автопрома так, чтобы и помочь производителям, и не навредить покупателям.Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду."Мы оказываем поддержку тем, кто покупает машину. Будь то промышленные предприятия или общественный транспорт города закупают, муниципалитеты, области, либо граждане, физические лица. Такие программы всегда имеют место быть, люди на территории работают. И сейчас правительство тоже думает о реализации этих программ. Мы, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы… помочь людям в приобретении и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных", - сказал глава государства во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

https://ria.ru/20250619/tenet-2023952140.html

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Путин о поддержке автопрома Владимир Путин, говоря об утильсборе, заявил, что власти будут настраивать систему поддержки автопрома так, чтобы и помочь производителям, и не навредить покупателям. 2025-07-16T18:31 true PT1M55S

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владимир путин, экономика, россия, магнитогорск, магнитогорский металлургический комбинат