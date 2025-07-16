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Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus - РИА Новости, 16.07.2025
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18:24 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029541439.html
Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus
Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus - РИА Новости, 16.07.2025
Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин передвигается по территории Магнитогорского металлургического комбината на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:24:00+03:00
2025-07-16T18:24:00+03:00
магнитогорск
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передвигается по территории Магнитогорского металлургического комбината на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости. В среду Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск. Глава государства посетил коксовую батарею Магнитогорского металлургического комбината. Кроме того, в графике президента запланировано общение с работниками в машиностроительном цеху. Между цехами комбината, площадь которого более 100 квадратных километров, Путин передвигается на автомобиле Aurus.
https://ria.ru/20250716/putin-2029540316.html
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магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Магнитогорск, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus

Путин передвигается по территории Магнитогорского комбината на лимузине Aurus

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передвигается по территории Магнитогорского металлургического комбината на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости.
В среду Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск. Глава государства посетил коксовую батарею Магнитогорского металлургического комбината. Кроме того, в графике президента запланировано общение с работниками в машиностроительном цеху. Между цехами комбината, площадь которого более 100 квадратных километров, Путин передвигается на автомобиле Aurus.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 18:13
 
МагнитогорскВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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