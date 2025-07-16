https://ria.ru/20250716/putin-2029541439.html

Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus

Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus - РИА Новости, 16.07.2025

Путин передвигается по Магнитогорскому комбинату на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин передвигается по территории Магнитогорского металлургического комбината на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:24:00+03:00

2025-07-16T18:24:00+03:00

2025-07-16T18:24:00+03:00

магнитогорск

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передвигается по территории Магнитогорского металлургического комбината на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости. В среду Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск. Глава государства посетил коксовую батарею Магнитогорского металлургического комбината. Кроме того, в графике президента запланировано общение с работниками в машиностроительном цеху. Между цехами комбината, площадь которого более 100 квадратных километров, Путин передвигается на автомобиле Aurus.

https://ria.ru/20250716/putin-2029540316.html

магнитогорск

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магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат