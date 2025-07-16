https://ria.ru/20250716/putin-2029541210.html

Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината

Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 16.07.2025

Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината

Президент России Владимир Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе посещения предприятия, передает корреспондент... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:22:00+03:00

2025-07-16T18:22:00+03:00

2025-07-16T18:22:00+03:00

магнитогорск

челябинская область

владимир путин

алексей текслер

магнитогорский металлургический комбинат

общество

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе посещения предприятия, передает корреспондент РИА Новости. Президент побеседовал с работниками комбината после осмотра цеха машиностроительной продукции. Путин в среду прибыл в Магнитогорск, глава государства осмотрел новую коксовую батарею металлургического комбината. Также графике президента - беседа с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

https://ria.ru/20250716/putin-2029540316.html

магнитогорск

челябинская область

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магнитогорск, челябинская область, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, общество