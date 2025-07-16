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Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 16.07.2025
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18:22 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029541210.html
Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината
Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината - РИА Новости, 16.07.2025
Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината
Президент России Владимир Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе посещения предприятия, передает корреспондент... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:22:00+03:00
2025-07-16T18:22:00+03:00
магнитогорск
челябинская область
владимир путин
алексей текслер
магнитогорский металлургический комбинат
общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе посещения предприятия, передает корреспондент РИА Новости. Президент побеседовал с работниками комбината после осмотра цеха машиностроительной продукции. Путин в среду прибыл в Магнитогорск, глава государства осмотрел новую коксовую батарею металлургического комбината. Также графике президента - беседа с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
https://ria.ru/20250716/putin-2029540316.html
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магнитогорск, челябинская область, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат, общество
Магнитогорск, Челябинская область, Владимир Путин, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат, Общество
Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината

Путин провел беседу с работниками Магнитогорского металлургического комбината

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе посещения предприятия, передает корреспондент РИА Новости.
Президент побеседовал с работниками комбината после осмотра цеха машиностроительной продукции.
Путин в среду прибыл в Магнитогорск, глава государства осмотрел новую коксовую батарею металлургического комбината. Также графике президента - беседа с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК
Вчера, 18:13
 
МагнитогорскЧелябинская областьВладимир ПутинАлексей ТекслерМагнитогорский металлургический комбинатОбщество
 
 
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