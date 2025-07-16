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Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК - РИА Новости, 16.07.2025
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18:13 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029540316.html
Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК
Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК - РИА Новости, 16.07.2025
Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК
Президент РФ Владимир Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК), призванный обеспечить... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:13:00+03:00
2025-07-16T18:13:00+03:00
экономика
россия
челябинская область
владимир путин
артем жога
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК), призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. В торжественной церемонии приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО "Механоремонтный комплекс" (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность - более 10 тысяч тонн продукции в год. Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.
https://ria.ru/20250716/putin-2029534751.html
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экономика, россия, челябинская область, владимир путин, артем жога, алексей текслер
Экономика, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Артем Жога, Алексей Текслер
Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК

Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции ММК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК), призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли.
В торжественной церемонии приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО "Механоремонтный комплекс" (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность - более 10 тысяч тонн продукции в год.
Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.
Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 17:54
 
ЭкономикаРоссияЧелябинская областьВладимир ПутинАртем ЖогаАлексей Текслер
 
 
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