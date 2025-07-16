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Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи - РИА Новости, 16.07.2025
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17:54 16.07.2025 (обновлено: 19:28 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029534751.html
Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи
Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи - РИА Новости, 16.07.2025
Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи
Президент России Владимир Путин осмотрел работу коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината (ММК), которая является самой мощной в стране,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:54:00+03:00
2025-07-16T19:28:00+03:00
экономика
челябинская область
россия
владимир путин
антон алиханов
артем жога
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел работу коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината (ММК), которая является самой мощной в стране, передает корреспондент РИА Новости. Путин осмотрел пункт управления коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса. Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев. В ходе доклада Путину о работе батареи был сделан акцент на улучшения в сфере экологии."Экологический аспект был решающим при принятии решения о вхождении в этот проект", - доложил Путину Шиляев.В презентации для главы государства было отмечено, что реализация проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год."Норматив потребления кокса значительно снизился за счет качества кокса", - доложил главе государства Текслер."Это и экология, и экономика одновременно", - добавил он.Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.
https://ria.ru/20250716/putin-2029546674.html
https://ria.ru/20250213/putin-1999233318.html
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Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате
Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате
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экономика, челябинская область, россия, владимир путин, антон алиханов, артем жога, магнитогорский металлургический комбинат
Экономика, Челябинская область, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Артем Жога, Магнитогорский металлургический комбинат
Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи

Путин осмотрел коксовую батарею Магнитогорского металлургического комбината

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел работу коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината (ММК), которая является самой мощной в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Путин осмотрел пункт управления коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин отметил развитие Магнитогорска
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Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев.
В ходе доклада Путину о работе батареи был сделан акцент на улучшения в сфере экологии.
"Экологический аспект был решающим при принятии решения о вхождении в этот проект", - доложил Путину Шиляев.
В презентации для главы государства было отмечено, что реализация проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год.
"Норматив потребления кокса значительно снизился за счет качества кокса", - доложил главе государства Текслер.
"Это и экология, и экономика одновременно", - добавил он.
Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.
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ЭкономикаЧелябинская областьРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановАртем ЖогаМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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