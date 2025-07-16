https://ria.ru/20250716/putin-2029534751.html

Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи

Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи - РИА Новости, 16.07.2025

Путину показали работу самой мощной в России коксовой батареи

Президент России Владимир Путин осмотрел работу коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината (ММК), которая является самой мощной в стране,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:54:00+03:00

2025-07-16T17:54:00+03:00

2025-07-16T19:28:00+03:00

экономика

челябинская область

россия

владимир путин

антон алиханов

артем жога

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел работу коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината (ММК), которая является самой мощной в стране, передает корреспондент РИА Новости. Путин осмотрел пункт управления коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината, а также работу батареи с площадки коксовой стороны. Главе государства продемонстрировали ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса. Путина сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Ширяев. В ходе доклада Путину о работе батареи был сделан акцент на улучшения в сфере экологии."Экологический аспект был решающим при принятии решения о вхождении в этот проект", - доложил Путину Шиляев.В презентации для главы государства было отмечено, что реализация проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год."Норматив потребления кокса значительно снизился за счет качества кокса", - доложил главе государства Текслер."Это и экология, и экономика одновременно", - добавил он.Коксовая батарея № 12 была открыта в 2024 году, она является самой мощной в России. Объем производства новой батареи – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, это покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.

https://ria.ru/20250716/putin-2029546674.html

https://ria.ru/20250213/putin-1999233318.html

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Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате 2025-07-16T17:54 true PT1M09S

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экономика, челябинская область, россия, владимир путин, антон алиханов, артем жога, магнитогорский металлургический комбинат