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Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025
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18:22 16.07.2025 (обновлено: 18:30 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029531244.html
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
Президенту Владимиру Путину продемонстрировали работу Магнитогорского металлургического комбината, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
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россия
магнитогорск
челябинская область
алексей текслер
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
дмитрий песков
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину продемонстрировали работу Магнитогорского металлургического комбината, передает корреспондент РИА Новости.Посещение предприятия началось с осмотра коксовой батареи №12, которую ввели в строй в 2024-м. Она является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Президенту показали ковш с раскаленными до более тысячи градусов 32 тоннами кокса.Затем глава государства запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. В торжественной церемонии приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более десяти тысяч тонн продукции в год.Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.Также Путин пообщался с работниками комбината. Между цехами ММК, площадь которого более 100 квадратных километров, глава государства передвигается на автомобиле AurusВ среду Путин прилетел в Магнитогорск. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, он пообщается с работниками комбината и встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
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Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате
Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате
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Путин на Магнитогорском металлургическом комбинате
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россия, магнитогорск, челябинская область, алексей текслер, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, дмитрий песков
Россия, Магнитогорск, Челябинская область, Алексей Текслер, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Дмитрий Песков

Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину продемонстрировали работу Магнитогорского металлургического комбината, передает корреспондент РИА Новости.
Посещение предприятия началось с осмотра коксовой батареи №12, которую ввели в строй в 2024-м. Она является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Президенту показали ковш с раскаленными до более тысячи градусов 32 тоннами кокса.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Затем глава государства запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. В торжественной церемонии приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более десяти тысяч тонн продукции в год.
Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.
Также Путин пообщался с работниками комбината. Между цехами ММК, площадь которого более 100 квадратных километров, глава государства передвигается на автомобиле Aurus
© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
В среду Путин прилетел в Магнитогорск. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, он пообщается с работниками комбината и встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в стране.

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РоссияМагнитогорскЧелябинская областьАлексей ТекслерВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинатДмитрий Песков
 
 
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