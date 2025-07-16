https://ria.ru/20250716/putin-2029531244.html

Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025

Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

Президенту Владимиру Путину продемонстрировали работу Магнитогорского металлургического комбината, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:22:00+03:00

2025-07-16T18:22:00+03:00

2025-07-16T18:30:00+03:00

россия

магнитогорск

челябинская область

алексей текслер

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

дмитрий песков

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину продемонстрировали работу Магнитогорского металлургического комбината, передает корреспондент РИА Новости.Посещение предприятия началось с осмотра коксовой батареи №12, которую ввели в строй в 2024-м. Она является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Президенту показали ковш с раскаленными до более тысячи градусов 32 тоннами кокса.Затем глава государства запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. В торжественной церемонии приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более десяти тысяч тонн продукции в год.Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.Также Путин пообщался с работниками комбината. Между цехами ММК, площадь которого более 100 квадратных километров, глава государства передвигается на автомобиле AurusВ среду Путин прилетел в Магнитогорск. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, он пообщается с работниками комбината и встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

https://ria.ru/20250703/tsentr-2026947413.html

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Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате 2025-07-16T18:22 true PT1M09S

Путин на Магнитогорском металлургическом комбинате Путин на Магнитогорском металлургическом комбинате 2025-07-16T18:22 true PT1M37S

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россия, магнитогорск, челябинская область, алексей текслер, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, дмитрий песков