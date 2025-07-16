Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину продемонстрировали работу Магнитогорского металлургического комбината, передает корреспондент РИА Новости.
Посещение предприятия началось с осмотра коксовой батареи №12, которую ввели в строй в 2024-м. Она является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Президенту показали ковш с раскаленными до более тысячи градусов 32 тоннами кокса.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Затем глава государства запустил производство в цеху машиностроительной продукции, призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. В торжественной церемонии приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более десяти тысяч тонн продукции в год.
Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.
Также Путин пообщался с работниками комбината. Между цехами ММК, площадь которого более 100 квадратных километров, глава государства передвигается на автомобиле Aurus
© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
В среду Путин прилетел в Магнитогорск. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, он пообщается с работниками комбината и встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в стране.
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