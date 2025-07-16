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Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025

Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:30:00+03:00

2025-07-16T17:30:00+03:00

2025-07-16T17:59:00+03:00

россия

магнитогорск

челябинская область

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости. Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Ранее Путин прилетел в Магнитогорск. В графике главы государства запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

https://ria.ru/20250715/putin-2029333141.html

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магнитогорск

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россия, магнитогорск, челябинская область, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат