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Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025
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17:30 16.07.2025 (обновлено: 17:59 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029529878.html
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
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россия
магнитогорск
челябинская область
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости. Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Ранее Путин прилетел в Магнитогорск. В графике главы государства запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
https://ria.ru/20250715/putin-2029333141.html
россия
магнитогорск
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Путин на Магнитогорском металлургическом комбинате
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россия, магнитогорск, челябинская область, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Россия, Магнитогорск, Челябинская область, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости.
Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год.
Ранее Путин прилетел в Магнитогорск. В графике главы государства запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
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РоссияМагнитогорскЧелябинская областьВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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