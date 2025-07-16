https://ria.ru/20250716/putin-2029529878.html
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:30:00+03:00
2025-07-16T17:30:00+03:00
2025-07-16T17:59:00+03:00
россия
магнитогорск
челябинская область
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029535701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5cfec409a585cda871d834a8c585310.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости. Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Ранее Путин прилетел в Магнитогорск. В графике главы государства запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
https://ria.ru/20250715/putin-2029333141.html
россия
магнитогорск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029535701_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_161925142242be72cc428e92174b080e.jpg
Путин на Магнитогорском металлургическом комбинате
Путин на Магнитогорском металлургическом комбинате
2025-07-16T17:30
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магнитогорск, челябинская область, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Россия, Магнитогорск, Челябинская область, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат