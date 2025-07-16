https://ria.ru/20250716/putin-2029511716.html

Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат

Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025

Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат

Президент России Владимир Путин в среду посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:42:00+03:00

2025-07-16T16:42:00+03:00

2025-07-16T16:42:00+03:00

экономика

россия

магнитогорск

дмитрий песков

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент работает в Магнитогорске. "Магнитку" (Магнитогорский металлургический комбинат - ред.) посетит. Там цех коксования открывается, точнее, он набрал полную мощность, выходит на полный оборот. С руководством, естественно, пообщается предприятия", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250206/putin-1997777991.html

россия

магнитогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, магнитогорск, дмитрий песков, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат