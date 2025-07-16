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Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат
Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 16.07.2025
Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат
Президент России Владимир Путин в среду посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:42:00+03:00
2025-07-16T16:42:00+03:00
2025-07-16T16:42:00+03:00
экономика
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магнитогорск
дмитрий песков
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент работает в Магнитогорске. "Магнитку" (Магнитогорский металлургический комбинат - ред.) посетит. Там цех коксования открывается, точнее, он набрал полную мощность, выходит на полный оборот. С руководством, естественно, пообщается предприятия", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, магнитогорск, дмитрий песков, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Экономика, Россия, Магнитогорск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат
Песков: Путин в среду посетит Магнитогорский металлургический комбинат