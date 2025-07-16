https://ria.ru/20250716/putin-2029510435.html
Путин прилетел в Магнитогорск
Путин прилетел в Магнитогорск - РИА Новости, 16.07.2025
Путин прилетел в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:38:00+03:00
2025-07-16T16:38:00+03:00
2025-07-16T18:26:00+03:00
магнитогорск
челябинская область
россия
владимир путин
алексей текслер
магнитогорский металлургический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, а также проведет беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин при посещении металлургического комбината осмотрит недавно открытый цех коксования, работа которого вышла на полную мощность. Президент также пообщается с руководством предприятия.
https://ria.ru/20250709/vizit-2028121088.html
магнитогорск
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитогорск, челябинская область, россия, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат
Магнитогорск, Челябинская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прилетел в Магнитогорск
Путин прилетел с рабочим визитом в Магнитогорск