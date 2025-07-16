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Путин прилетел в Магнитогорск - РИА Новости, 16.07.2025
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16:38 16.07.2025 (обновлено: 18:26 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029510435.html
Путин прилетел в Магнитогорск
Путин прилетел в Магнитогорск - РИА Новости, 16.07.2025
Путин прилетел в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:38:00+03:00
2025-07-16T18:26:00+03:00
магнитогорск
челябинская область
россия
владимир путин
алексей текслер
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, а также проведет беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин при посещении металлургического комбината осмотрит недавно открытый цех коксования, работа которого вышла на полную мощность. Президент также пообщается с руководством предприятия.
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магнитогорск, челябинская область, россия, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат
Магнитогорск, Челябинская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин прилетел в Магнитогорск

Путин прилетел с рабочим визитом в Магнитогорск

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, а также проведет беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин при посещении металлургического комбината осмотрит недавно открытый цех коксования, работа которого вышла на полную мощность.
Президент также пообщается с руководством предприятия.
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МагнитогорскЧелябинская областьРоссияВладимир ПутинАлексей ТекслерМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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