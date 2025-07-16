https://ria.ru/20250716/putin-2029510435.html

Путин прилетел в Магнитогорск

Путин прилетел в Магнитогорск - РИА Новости, 16.07.2025

Путин прилетел в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:38:00+03:00

2025-07-16T16:38:00+03:00

2025-07-16T18:26:00+03:00

магнитогорск

челябинская область

россия

владимир путин

алексей текслер

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия, а также проведет беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин при посещении металлургического комбината осмотрит недавно открытый цех коксования, работа которого вышла на полную мощность. Президент также пообщается с руководством предприятия.

https://ria.ru/20250709/vizit-2028121088.html

магнитогорск

челябинская область

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магнитогорск, челябинская область, россия, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат