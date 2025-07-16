https://ria.ru/20250716/putin-2029473474.html

На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа

На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа - РИА Новости, 16.07.2025

На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа

Президент России Владимир Путин не откажется от целей СВО, несмотря на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, пишет британский дипломат Иэн Прауд в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:37:00+03:00

2025-07-16T14:37:00+03:00

2025-07-16T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не откажется от целей СВО, несмотря на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture."Шансы на то, что Путин отступит без каких-либо уступок со стороны Украины или ее европейских спонсоров, настолько малы, что практически равны нулю", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что настоящая проблема главы Белого дома заключается в неспособности убедить Киев и его союзников разобраться с первопричинами конфликта."Но что Трамп на самом деле сделал, так это выдвинул России явный ультиматум о заключении мирного соглашения с Украиной без четких обязательств по выполнению конкретных требований Москвы, ключевыми из которых являются нейтралитет Украины и отказ от ее стремления в НАТО", — заключил Прауд.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html

https://ria.ru/20250716/svo-2029391717.html

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