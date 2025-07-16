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На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/putin-2029473474.html
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа
Президент России Владимир Путин не откажется от целей СВО, несмотря на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, пишет британский дипломат Иэн Прауд в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:37:00+03:00
2025-07-16T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
сша
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дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не откажется от целей СВО, несмотря на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture."Шансы на то, что Путин отступит без каких-либо уступок со стороны Украины или ее европейских спонсоров, настолько малы, что практически равны нулю", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что настоящая проблема главы Белого дома заключается в неспособности убедить Киев и его союзников разобраться с первопричинами конфликта."Но что Трамп на самом деле сделал, так это выдвинул России явный ультиматум о заключении мирного соглашения с Украиной без четких обязательств по выполнению конкретных требований Москвы, ключевыми из которых являются нейтралитет Украины и отказ от ее стремления в НАТО", — заключил Прауд.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html
https://ria.ru/20250716/svo-2029391717.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, НАТО
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после ультиматума Трампа

Прауд: ультиматум Трампа не сможет вынудить Путина отступить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не откажется от целей СВО, несмотря на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.
"Шансы на то, что Путин отступит без каких-либо уступок со стороны Украины или ее европейских спонсоров, настолько малы, что практически равны нулю", — говорится в публикации.
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Автор статьи отметил, что настоящая проблема главы Белого дома заключается в неспособности убедить Киев и его союзников разобраться с первопричинами конфликта.
"Но что Трамп на самом деле сделал, так это выдвинул России явный ультиматум о заключении мирного соглашения с Украиной без четких обязательств по выполнению конкретных требований Москвы, ключевыми из которых являются нейтралитет Украины и отказ от ее стремления в НАТО", — заключил Прауд.
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В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
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